«УАЗ» запускает новую программу кредитования
При сдаче автомобиля в трейд-ин или на утилизацию, покупатель дополнительно получает скидку в размере 50 000 рублей. Таким образом, при покупке внедорожника Patriot в комплектации «Классик» с первоначальным взносом 0% на период 3 года ежемесячный платеж по программе составит 22 114 рублей. При покупке модели в комплектации «Стандарт» ежемесячный платеж увеличивается до 26 164 рублей.
На текущий момент в модельной линейке «УАЗ» представлен обновленный внедорожник Patriot по цене от 749 000 рублей, универсальный Pickup стоимостью от 877 000 рублей и Hunter, цена на который начинается от 619 000 рублей. Также Ульяновский автомобильный завод предлагает покупателям различные модификации легких коммерческих автомобилей по стоимости от 609 000 рублей.
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