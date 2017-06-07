7 июня 2017, 12:20

«УАЗ» запускает новую программу кредитования

Специально для российских потребителей «УАЗ» подготовил новую программу кредитования с первоначальным взносом 0%. Покупателям доступны максимально выгодные финансовые условия на приобретение всей линейки автомобилей отечественного производителя.
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УАЗ Патриот
Выпускается с 2005 г.
Новый от 809 000 до 1 030 000 Р
Объявлений: 348
Отзывов: 16
Так, приобрести любую модель в кредит можно без первоначального взноса по ставке от 8,65% на период до 3 лет. Для этого необходимо обратиться в один из дилерских центров «УАЗ» с минимальным пакетом документов и подать заявку на рассмотрение кредита. Как говорят в компании, процедура согласования кредита займет не более 2 часов.

При сдаче автомобиля в трейд-ин или на утилизацию, покупатель дополнительно получает скидку в размере 50 000 рублей. Таким образом, при покупке внедорожника Patriot в комплектации «Классик» с первоначальным взносом 0% на период 3 года ежемесячный платеж по программе составит 22 114 рублей. При покупке модели в комплектации «Стандарт» ежемесячный платеж увеличивается до 26 164 рублей.

На текущий момент в модельной линейке «УАЗ» представлен обновленный внедорожник Patriot по цене от 749 000 рублей, универсальный Pickup стоимостью от 877 000 рублей и Hunter, цена на который начинается от 619 000 рублей. Также Ульяновский автомобильный завод предлагает покупателям различные модификации легких коммерческих автомобилей по стоимости от 609 000 рублей.

Купить авто UAZ Patriot, 3163

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Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
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«УАЗ» запускает новую программу кредитования
{{model_1539}}Так, приобрести любую модель в кредит можно без первоначального взноса по ставке от 8,65% на период до 3 лет. Для этого необходимо обратиться в один из дилерских центров «УАЗ» с минимальным пакетом документов и подать заявку на рассмотрение кредита. Как говорят в компании, процедура согласования кредита займет не более 2 часов.При сдаче автомобиля в трейд-ин или на утилизацию, покупатель дополнительно получает скидку в размере 50 000 рублей. Таким образом, при покупке внедорожника Patriot в комплектации «Классик» с первоначальным взносом 0% на период 3 года ежемесячный платеж по программе составит 22 114 рублей. При покупке модели в комплектации «Стандарт» ежемесячный платеж увеличивается до 26 164 рублей.На текущий момент в модельной линейке «УАЗ» представлен обновленный внедорожник Patriot по цене от 749 000 рублей, универсальный Pickup стоимостью от 877 000 рублей и Hunter, цена на который начинается от 619 000 рублей. Также Ульяновский автомобильный завод предлагает покупателям различные модификации легких коммерческих автомобилей по стоимости от 609 000 рублей.
2017-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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