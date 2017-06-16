16 июня 2017, 17:58

Убираем придорожный мусор вместе

В субботу и воскресенье, 17–18 июня 2017 года сотрудники Комитета по дорожному хозяйству ленинградской области и ГКУ «Ленавтодор» проведут проверку качества работ по летнему содержанию трасс в 47-м регионе.
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Убираем придорожный мусор вместе

Прежде всего, районные ремонтно-строительные и эксплуатационные управления намерены очистить полосы отвода региональных дорог от бытового мусора.

Увы, но это актуально - с начала дачного сезона в Ленобласти дорожники вывезли с обочин региональных дорог почти 500 кубометров мусора. Подобного рода уборки проходят 2 раза в месяц. В июле субботники запланированы на 8 и 22 июля.

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Убираем придорожный мусор вместе
Прежде всего, районные ремонтно-строительные и эксплуатационные управления намерены очистить полосы отвода региональных дорог от бытового мусора.Увы, но это актуально - с начала дачного сезона в Ленобласти дорожники вывезли с обочин региональных дорог почти 500 кубометров мусора. Подобного рода уборки проходят 2 раза в месяц. В июле субботники запланированы на 8 и 22 июля.
2017-06-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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