55
26 апреля 2017, 11:45

«Убийце Porsche» назвали цену

Ближайшим летом будет представлена модель компании Rezvani Motors, еще до релиза называемая «убийцей Porsche». Производитель оценивает новинку в 100 000 долларов.
^
Модель принадлежит новому поколению Beast Alpha, купе станет обладателем 500-сильного мотора. В сравнении с родстером Rezvani Motors Beast и купе Beast Alpha, чьи ценники начинаются от 149 000 долларов, новинка позиционируется как бюджетная.
 
Технические характеристики новинки пока держатся в секрете. Актуальное поколение родстера с нестандартными дверями весит 885 кг за счет изготовленного из углеродного волокна корпуса и монокока Lotus из алюминия. Автомобиль оснащается 2,4-литровым турбированным мотором с четырьмя цилиндрами производительностью 500 л.с.
 
До 100 км/ч модель разгоняется за 3,2 сек. Стандартная версия с 6-ступенчатой «механикой» немного медленнее, на разгон до 100 км/ч ей требуется 3,5 сек.
 
По словам представителей компании, новая Beast Alpha сохранит необычный внешний вид, что, как они считают, только поможет завоевать симпатии покупателей. Предзаказ на купе Beast Alpha уже можно оформить сейчас, для этого требуется внести депозит и оформить заявку.

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Билет 20 вопрос 1
На 20 билет вопрос №1: правильный ответ 3, потому что главная дорога указывается знаком "ромб с белой окантовкой и внутри желтый", а нижний показывает примыкание второстепенной дороги у главной.
Даниил
отзыв о pitline, г. Москва, ЮЗАО, проезд Одоевского, д.10
Не сильно люблю писать отзывы, но об сервисе PitLine промолчать не могу.Впервые случилось пройти плановое ТО за 20 мин и не поверите, всего за 4500!!!!!Мега приятно удивлен и ценами и скоростью!
Илья Мухин
Лада-Центр ЮГО-ЗАПАД | отзывы
Проходил плановое ТО в этой организации. Сдал, забрал вовремя как обещали, но... Согласно регламенту среди прочего на втором ТО должны проверять давление и при необходимости дозаправить систему кондиционирования, смазать оси, проверить уровень и плотность электролита, и проверка и профилактика тормозной ...
Михаил
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Volvo V90 Cross Country: больше жизни!
Тест-драйв Geely Emgrand GT: китайский шпион
Какую сумму вы тратите на оплату штрафов ГИБДД?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 72 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Honda CR-V и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
«Убийце Porsche» назвали цену
Модель принадлежит новому поколению Beast Alpha, купе станет обладателем 500-сильного мотора. В сравнении с родстером Rezvani Motors Beast и купе Beast Alpha, чьи ценники начинаются от 149 000 долларов, новинка позиционируется как бюджетная. Технические характеристики новинки пока держатся в секрете. Актуальное поколение родстера с нестандартными дверями весит 885 кг за счет изготовленного из углеродного волокна корпуса и монокока Lotus из алюминия. Автомобиль оснащается 2,4-литровым турбированным мотором с четырьмя цилиндрами производительностью 500 л.с. До 100 км/ч модель разгоняется за 3,2 сек. Стандартная версия с 6-ступенчатой «механикой» немного медленнее, на разгон до 100 км/ч ей требуется 3,5 сек. По словам представителей компании, новая Beast Alpha сохранит необычный внешний вид, что, как они считают, только поможет завоевать симпатии покупателей. Предзаказ на купе Beast Alpha уже можно оформить сейчас, для этого требуется внести депозит и оформить заявку.
2017-04-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Симферополь Нижневартовск Сыктывкар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG