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26 апреля 2017, 11:45
«Убийце Porsche» назвали цену
Ближайшим летом будет представлена модель компании Rezvani Motors, еще до релиза называемая «убийцей Porsche». Производитель оценивает новинку в 100 000 долларов.
Модель принадлежит новому поколению Beast Alpha, купе станет обладателем 500-сильного мотора. В сравнении с родстером Rezvani Motors Beast и купе Beast Alpha, чьи ценники начинаются от 149 000 долларов, новинка позиционируется как бюджетная.
Технические характеристики новинки пока держатся в секрете. Актуальное поколение родстера с нестандартными дверями весит 885 кг за счет изготовленного из углеродного волокна корпуса и монокока Lotus из алюминия. Автомобиль оснащается 2,4-литровым турбированным мотором с четырьмя цилиндрами производительностью 500 л.с.
До 100 км/ч модель разгоняется за 3,2 сек. Стандартная версия с 6-ступенчатой «механикой» немного медленнее, на разгон до 100 км/ч ей требуется 3,5 сек.
По словам представителей компании, новая Beast Alpha сохранит необычный внешний вид, что, как они считают, только поможет завоевать симпатии покупателей. Предзаказ на купе Beast Alpha уже можно оформить сейчас, для этого требуется внести депозит и оформить заявку.
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