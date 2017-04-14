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14 апреля 2017, 10:57

Участникам госпрограммы по приобретению автомобилей обещают скидку

Министерство промышленности и торговли РФ предлагает установить дополнительную скидку в размере 10 % на автомобили, покупаемые по государственным программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль».
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Как предполагается, скидка будет рассчитываться при определении первого кредитного взноса для участников названных программ.
 
Одновременно с этим предложением представители Минпромторга выступают за ограничение максимальной стоимости автомобилей, попадающих под действие госпрограмм стимулирования покупательской активности. Если сейчас стоимость приобретаемого авто может составлять до 750 000 рублей, то чиновники предлагают увеличить этот параметр до 1 450 000 рублей.
 
Дополнительная скидка 10 % позволит принимать решение о покупке тем, кто в силу финансовых обстоятельств выбирает подержанные, а не новые авто. Ранее сообщалось, что в 2017 году по программам государственной поддержки запланировано продать 750 000 автомобилей на общую сумму порядка 63 млрд рублей. Отдельно, по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», планируется реализовать более 90 000 автомобилей.
 
Напомним, что по действующим условиям госпрограммы предоплата за автомобиль должна составить 15 % от стоимости, сама машина должна быть произведена в России. Есть и другие ограничения.

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Участникам госпрограммы по приобретению автомобилей обещают скидку
Как предполагается, скидка будет рассчитываться при определении первого кредитного взноса для участников названных программ. Одновременно с этим предложением представители Минпромторга выступают за ограничение максимальной стоимости автомобилей, попадающих под действие госпрограмм стимулирования покупательской активности. Если сейчас стоимость приобретаемого авто может составлять до 750 000 рублей, то чиновники предлагают увеличить этот параметр до 1 450 000 рублей. Дополнительная скидка 10 % позволит принимать решение о покупке тем, кто в силу финансовых обстоятельств выбирает подержанные, а не новые авто. Ранее сообщалось, что в 2017 году по программам государственной поддержки запланировано продать 750 000 автомобилей на общую сумму порядка 63 млрд рублей. Отдельно, по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», планируется реализовать более 90 000 автомобилей. Напомним, что по действующим условиям госпрограммы предоплата за автомобиль должна составить 15 % от стоимости, сама машина должна быть произведена в России. Есть и другие ограничения.
2017-04-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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