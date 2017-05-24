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24 мая 2017, 16:48

Участок новгородской дороги передан для обслуживания ленинградскими дорожниками

Сегодня между ГКУ «Ленавтодор», которое является балансодержателем региональных дорог Ленинградской области, и аналогичной структурой правительства Новгородской области подписан договор безвозмездного пользования областным недвижимым имуществом.
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Отныне 19 км автодороги «Зуево-Новая Ладога», проходящих по Чудовскому району 53-го региона, может обслуживать и ремонтировать Ленинградская область. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области со ссылкой на председателя Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Юрия Запалатского.

За последние годы, заявил чиновник, из-за нарушения сроков проведения необходимых ремонтов, дорожное полотно пришло в негодность - это привело к повышению аварийности на указанном участке.

Принимая во внимание высокую социальную значимость трассы для жителей и предприятий Киришского района Ленобласти, специалисты «Ленавтодора» первым делом обследуют передаваемый участок дороги, чтобы впоследствии провести необходимые ремонтные и восстановительные работы.

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Участок новгородской дороги передан для обслуживания ленинградскими дорожниками
{{material_98084}} Отныне 19 км автодороги «Зуево-Новая Ладога», проходящих по Чудовскому району 53-го региона, может обслуживать и ремонтировать Ленинградская область. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области со ссылкой на председателя Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Юрия Запалатского.За последние годы, заявил чиновник, из-за нарушения сроков проведения необходимых ремонтов, дорожное полотно пришло в негодность - это привело к повышению аварийности на указанном участке. Принимая во внимание высокую социальную значимость трассы для жителей и предприятий Киришского района Ленобласти, специалисты «Ленавтодора» первым делом обследуют передаваемый участок дороги, чтобы впоследствии провести необходимые ремонтные и восстановительные работы.
2017-05-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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