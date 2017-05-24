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24 мая 2017, 16:48
Участок новгородской дороги передан для обслуживания ленинградскими дорожниками
Сегодня между ГКУ «Ленавтодор», которое является балансодержателем региональных дорог Ленинградской области, и аналогичной структурой правительства Новгородской области подписан договор безвозмездного пользования областным недвижимым имуществом.
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За последние годы, заявил чиновник, из-за нарушения сроков проведения необходимых ремонтов, дорожное полотно пришло в негодность - это привело к повышению аварийности на указанном участке.
Принимая во внимание высокую социальную значимость трассы для жителей и предприятий Киришского района Ленобласти, специалисты «Ленавтодора» первым делом обследуют передаваемый участок дороги, чтобы впоследствии провести необходимые ремонтные и восстановительные работы.
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