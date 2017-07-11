11 июля 2017, 16:57

Ученые назвали приблизительную дату мирового перехода на электромобили

По мнению британских ученых, повсеместное распространение электромобилей настанет к 2022 году. Такие прогнозы сделали специалисты Имперского колледжа Лондона.
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В своей научной работе эксперты взяли за основу несколько основных критериев сравнения бензиновых и электрических двигателей. В частности, исследователи проанализировали стоимость проезда одного километра на топливном и электротранспорте, перспективы ценообразования на обоих рынках, темпы распространения солнечных батарей. На основании анализа этих данных и были сделаны прогнозы.

Через каких-то 5 лет автомобили с электродвижком станут равноценными конкурентами топливного транспорта, считают деятели науки. Также в исследовании говорится, что в 2030х годах получение электроэнергии от солнечных крыш в домашних условиях окажется экономически эффективным.

Напомним, что о большом будущем электрического транспорта говорят многие мировые автопроизводители. Volvo готовит электроверсии для каждой своей модели, а Франция и вовсе планирует отказаться от автомобилей с топливными двигателями.

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Ученые назвали приблизительную дату мирового перехода на электромобили
{{material_119986}}В своей научной работе эксперты взяли за основу несколько основных критериев сравнения бензиновых и электрических двигателей. В частности, исследователи проанализировали стоимость проезда одного километра на топливном и электротранспорте, перспективы ценообразования на обоих рынках, темпы распространения солнечных батарей. На основании анализа этих данных и были сделаны прогнозы.Через каких-то 5 лет автомобили с электродвижком станут равноценными конкурентами топливного транспорта, считают деятели науки. Также в исследовании говорится, что в 2030х годах получение электроэнергии от солнечных крыш в домашних условиях окажется экономически эффективным.Напомним, что о большом будущем электрического транспорта говорят многие мировые автопроизводители. Volvo готовит электроверсии для каждой своей модели, а Франция и вовсе планирует отказаться от автомобилей с топливными двигателями.
2017-07-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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