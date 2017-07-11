11 июля 2017, 16:57
Ученые назвали приблизительную дату мирового перехода на электромобили
По мнению британских ученых, повсеместное распространение электромобилей настанет к 2022 году. Такие прогнозы сделали специалисты Имперского колледжа Лондона.
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Через каких-то 5 лет автомобили с электродвижком станут равноценными конкурентами топливного транспорта, считают деятели науки. Также в исследовании говорится, что в 2030х годах получение электроэнергии от солнечных крыш в домашних условиях окажется экономически эффективным.
Напомним, что о большом будущем электрического транспорта говорят многие мировые автопроизводители. Volvo готовит электроверсии для каждой своей модели, а Франция и вовсе планирует отказаться от автомобилей с топливными двигателями.
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Комментарии пользователей
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