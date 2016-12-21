Уходящий год сам самым малоаварийным в Москве за 10 лет
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Об этом в среду сообщил журналистам замначальника УГИБДД ГУ МВД России по городу Москве полковник полиции Алексей Диокин. За 11 месяцев в столице произошло 8 271 ДТП. Для сравнения: в 2007 году в столице зарегистрировано 14 939 случая.
По словам правоохранителя, за 11 месяцев года количество погибших в ДТП снизилось на 16 %, а общее количество раненых – почти на 12% по сравнению с 2015 годом. Зафиксировано 666 ДТП с участием детей, что на 13% меньше, чем в 2015 году. Погибли 4 ребенка, ранены 703.
В местах установки комплексов фотовидеофиксации количество погибших в ДТП снизилось на 28 %.
С января по ноябрь 2016 года столичная ГИБДД провела 11 общегородских профилактических мероприятий, среди которых «Нетрезвый водитель» и «Пешеходный переход» были проведены 4 раза, «Пешеход» - 2 раза, «Мототранспорт» - 1 раз.
Если будет от 700тр сразу куплю. Фиатовцы должны понимать, если цена будет одинаковая с конкурентами, то "успех" будет аналогичен прошлому. Не котируется у нас Фиат, автомобили не ликвидные. Если хотите продавать, то кроме как ценой, привлечь не удастся. Характеристики примерно у всех одинаковые, дизайн ...
По словам менеджера кондиционер добавляет 500000 рублей. Бред полнейший. Мы потому и не купили Punto в свое время, так как были только максимальные комплектации да еще и с какими то ненужными допами. В итоге катаемся на Пежо с климатконтролем за более меньшие деньги. Пишут дешевле и оснащеннее L200, ...
Уходящий год сам самым малоаварийным в Москве за 10 лет
По словам правоохранителя, за 11 месяцев года количество погибших в ДТП снизилось на 16 %, а общее количество раненых – почти на 12% по сравнению с 2015 годом. Зафиксировано 666 ДТП с участием детей, что на 13% меньше, чем в 2015 году. Погибли 4 ребенка, ранены 703. В местах установки комплексов фотовидеофиксации количество погибших в ДТП снизилось на 28 %.С января по ноябрь 2016 года столичная ГИБДД провела 11 общегородских профилактических мероприятий, среди которых «Нетрезвый водитель» и «Пешеходный переход» были проведены 4 раза, «Пешеход» - 2 раза, «Мототранспорт» - 1 раз.
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