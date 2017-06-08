8 июня 2017, 07:37

Украина стала собирать больше автомобилей. Но цифры откровенно смешные

В мае 2017 года на автосборочных предприятиях Украины было произведено 722 автотранспортных средства. Таковые предварительные данные Ассоциации «Укравтопром». Это на 22,2% больше результата мая прошлого года и на 16,3% превышает показатель апреля 2017-го.
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Основная доля в общем объеме автопроизводства (662 ед.) пришлась на легковые автомобили. Или +16% к апрельскому показателю и +40% к маю 2016 года. Всего с января по май текущего года украинские автозаводы изготовили 2 353 легковушки (+82,7% к аналогичному периоду прошлого года).

В нынешнем мае также было собрано 50 автобусов, и этому сектору гордиться нечем - объем производства на 2% ниже показателя апреля 2017-го. Правда, на фоне мая 2016 года зарегистрирован рост в размере 35,1%. Всего за 5 месяцев текущего года украинцы изготовили 270 автобусов (+462,5% к аппг).

По грузовикам картина туманная. «АвтоКрАЗ» по неведомым причинам не желает раскрывать свою статистику, а без него речь может идти лишь о 10 изготовленных в мае грузовых автомобилей - все производства «ЗАЗ».

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Украина стала собирать больше автомобилей. Но цифры откровенно смешные
Основная доля в общем объеме автопроизводства (662 ед.) пришлась на легковые автомобили. Или +16% к апрельскому показателю и +40% к маю 2016 года. Всего с января по май текущего года украинские автозаводы изготовили 2 353 легковушки (+82,7% к аналогичному периоду прошлого года).В нынешнем мае также было собрано 50 автобусов, и этому сектору гордиться нечем - объем производства на 2% ниже показателя апреля 2017-го. Правда, на фоне мая 2016 года зарегистрирован рост в размере 35,1%. Всего за 5 месяцев текущего года украинцы изготовили 270 автобусов (+462,5% к аппг).По грузовикам картина туманная. «АвтоКрАЗ» по неведомым причинам не желает раскрывать свою статистику, а без него речь может идти лишь о 10 изготовленных в мае грузовых автомобилей - все производства «ЗАЗ».
2017-06-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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