Ульяновские «Патриоты» и «Пикапы» приехалив Иран
Первый демонстрируется в комплектации «Стиль» с бензиновым 2,7-литровым двигателем мощностью 135 л.с. Автомобиль белого цвета отличается кожаной обивкой сидений (с регулировкой поясничного подпора сиденья водителя), климат-контролем, передними и задними парктрониками, а также мультимедийной системой. В свою очередь «Пикап» был представлен в той же версии с бензиновым двигателем в цвете серебристый «металлик» и комплектации «Привилегия».
Андрей Дорофеев, директор по экспорту ООО «УАЗ», отметил: «Мы обладаем успешным опытом поставок техники в Иран. К началу 1990-х, к примеру, в эту страну было направлено порядка 15 тыс. УАЗов. Сейчас настало время познакомить иранских потребителей с новыми внедорожниками, которые соответствуют самым современным требованиям по комфорту и безопасности. С 2017 года мы планируем возобновить поставки в Иран, а также рассматриваем возможности по организации локального производства при поддержке иранских партнёров».
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