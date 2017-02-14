14 февраля 2017, 21:45

Ульяновские «Патриоты» и «Пикапы» приехалив Иран

Российский УАЗ принимает участие в Международном автосалоне Iran Auto Show 2017, который проходит в Тегеране с 14 по 18 февраля текущего года. На стенде предприятия представлены 2 внедорожника – «Патриот» и «Пикап».
Ульяновские «Патриоты» и «Пикапы» приехалив Иран

Первый демонстрируется в комплектации «Стиль» с бензиновым 2,7-литровым двигателем мощностью 135 л.с. Автомобиль белого цвета отличается кожаной обивкой сидений (с регулировкой поясничного подпора сиденья водителя), климат-контролем, передними и задними парктрониками, а также мультимедийной системой. В свою очередь «Пикап» был представлен в той же версии с бензиновым двигателем в цвете серебристый «металлик» и комплектации «Привилегия».

Андрей Дорофеев, директор по экспорту ООО «УАЗ», отметил: «Мы обладаем успешным опытом поставок техники в Иран. К началу 1990-х, к примеру, в эту страну было направлено порядка 15 тыс. УАЗов. Сейчас настало время познакомить иранских потребителей с новыми внедорожниками, которые соответствуют самым современным требованиям по комфорту и безопасности. С 2017 года мы планируем возобновить поставки в Иран, а также рассматриваем возможности по организации локального производства при поддержке иранских партнёров».

Новости UAZ Patriot, 3163

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Ульяновские «Патриоты» и «Пикапы» приехалив Иран
Первый демонстрируется в комплектации «Стиль» с бензиновым 2,7-литровым двигателем мощностью 135 л.с. Автомобиль белого цвета отличается кожаной обивкой сидений (с регулировкой поясничного подпора сиденья водителя), климат-контролем, передними и задними парктрониками, а также мультимедийной системой. В свою очередь «Пикап» был представлен в той же версии с бензиновым двигателем в цвете серебристый «металлик» и комплектации «Привилегия». Андрей Дорофеев, директор по экспорту ООО «УАЗ», отметил: «Мы обладаем успешным опытом поставок техники в Иран. К началу 1990-х, к примеру, в эту страну было направлено порядка 15 тыс. УАЗов. Сейчас настало время познакомить иранских потребителей с новыми внедорожниками, которые соответствуют самым современным требованиям по комфорту и безопасности. С 2017 года мы планируем возобновить поставки в Иран, а также рассматриваем возможности по организации локального производства при поддержке иранских партнёров».
2017-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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