Ульяновские «Патриоты» и «Пикапы» приехалив Иран
Первый демонстрируется в комплектации «Стиль» с бензиновым 2,7-литровым двигателем мощностью 135 л.с. Автомобиль белого цвета отличается кожаной обивкой сидений (с регулировкой поясничного подпора сиденья водителя), климат-контролем, передними и задними парктрониками, а также мультимедийной системой.
В свою очередь «Пикап» был представлен в той же версии с бензиновым двигателем в цвете серебристый «металлик» и комплектации «Привилегия».
Андрей Дорофеев, директор по экспорту ООО «УАЗ», отметил: «Мы обладаем успешным опытом поставок техники в Иран. К началу 1990-х, к примеру, в эту страну было направлено порядка 15 тыс. УАЗов. Сейчас настало время познакомить иранских потребителей с новыми внедорожниками, которые соответствуют самым современным требованиям по комфорту и безопасности».
По его словам, с 2017 года завод планирует возобновить поставки в Иран, а также рассматривает возможности по организации локального производства при поддержке иранских партнёров.
Комплектации и технические характеристики
|УАЗ Патриот Стиль 2.7 МТ 4х4
|Год выпуска, с
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|135
|Объем двигателя
|2693
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|14.0
|Загородный цикл
|11.5
|Топливо
|АИ-92
|Все характеристики
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное