Умеешь лихачить – умей своевременно гасить долги
«Бомбила» просил у судебного пристава отменить запрет на совершение регистрационных действий со своим автомобилем, чтобы в дальнейшем его продать. Однако, следуя закону, пристав наложил арест на Audi и запретил им пользоваться.
Другой должник – владелец собственной фирмы в областном центре. Выезжая в командировки, за последние 2 года он 48 раз нарушил скоростной режим в различных регионах страны. Водитель сорви-голова не считал необходимым оплачивать штрафы на общую сумму 55 000 рублей. Судебный пристав предупредил бизнесмена о предстоящем ограничении водительских прав.
Как информирует пресс-служба УФССП России по Новгородской области, на следующий день оба должника явились в отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов и в полном объеме оплатили накопленные долги за нарушения ПДД. Попутно им пришлось оплатить и исполнительский сбор за каждый административный штраф.
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