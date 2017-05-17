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17 мая 2017, 17:44

Умеешь лихачить – умей своевременно гасить долги

На днях в отдел судебных приставов Великого Новгорода пришли два должника. Один из них после работы на личном Audi неофициально подрабатывает таксистом. За 2016-й и четыре месяца 2017 года новгородец накопил штрафы за превышение скорости на общую сумму 34 000 рублей.
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«Бомбила» просил у судебного пристава отменить запрет на совершение регистрационных действий со своим автомобилем, чтобы в дальнейшем его продать. Однако, следуя закону, пристав наложил арест на Audi и запретил им пользоваться.

Другой должник – владелец собственной фирмы в областном центре. Выезжая в командировки, за последние 2 года он 48 раз нарушил скоростной режим в различных регионах страны. Водитель сорви-голова не считал необходимым оплачивать штрафы на общую сумму 55 000 рублей. Судебный пристав предупредил бизнесмена о предстоящем ограничении водительских прав.

Как информирует пресс-служба УФССП России по Новгородской области, на следующий день оба должника явились в отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов и в полном объеме оплатили накопленные долги за нарушения ПДД. Попутно им пришлось оплатить и исполнительский сбор за каждый административный штраф.

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Умеешь лихачить – умей своевременно гасить долги
«Бомбила» просил у судебного пристава отменить запрет на совершение регистрационных действий со своим автомобилем, чтобы в дальнейшем его продать. Однако, следуя закону, пристав наложил арест на Audi и запретил им пользоваться.Другой должник – владелец собственной фирмы в областном центре. Выезжая в командировки, за последние 2 года он 48 раз нарушил скоростной режим в различных регионах страны. Водитель сорви-голова не считал необходимым оплачивать штрафы на общую сумму 55 000 рублей. Судебный пристав предупредил бизнесмена о предстоящем ограничении водительских прав. Как информирует пресс-служба УФССП России по Новгородской области, на следующий день оба должника явились в отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов и в полном объеме оплатили накопленные долги за нарушения ПДД. Попутно им пришлось оплатить и исполнительский сбор за каждый административный штраф.
2017-05-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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