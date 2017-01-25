«Умные» дороги окутают Ленинградскую область

На 61-й автодороге регионального значения в Ленинградской области будут смонтированы автоматизированные пункты учета и регистрации интенсивности дорожного движения. По информации ГКУ «Ленавтодор», технология покажет необходимость проведения текущего ремонта, реконструкции или благоустройства проезжей части.
Объективные данные об интенсивности и составе транспортных потоков в дорожном движении необходимы как при определении очередности ремонта дороги, так и для учета особенностей ее содержания.
«Вшитые» в асфальтовое покрытие датчики передают статистику не только о количестве транспортных средств, но и классифицируют их по группам. Это позволяет прогнозировать ситуацию на дорогах, что особенно важно в зимних условиях.
«Умная» автоматика работает вместе с дорожными метеостанциями – на пульт диспетчерской службы «Ленавтодора» соответствующие данные поступают ежемесячно. Собранная информация в том числе используется для выбора средств регулирования движения, уточняет пресс-служба правительства Ленинградской области.
Каждую субботу мы с друзьями ходим в баню попариться, очень хорошо после нее, если конечно с алкоголем не переусердствовать, а то потом на утро не очень хорошо, после последней бани все выходные проболел похмельем.
Объективные данные об интенсивности и составе транспортных потоков в дорожном движении необходимы как при определении очередности ремонта дороги, так и для учета особенностей ее содержания. «Вшитые» в асфальтовое покрытие датчики передают статистику не только о количестве транспортных средств, но и классифицируют их по группам. Это позволяет прогнозировать ситуацию на дорогах, что особенно важно в зимних условиях. «Умная» автоматика работает вместе с дорожными метеостанциями – на пульт диспетчерской службы «Ленавтодора» соответствующие данные поступают ежемесячно. Собранная информация в том числе используется для выбора средств регулирования движения, уточняет пресс-служба правительства Ленинградской области.
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