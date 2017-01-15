Унициклисты провели в Тихвине зимний Фестиваль

На площадке Клуба Унициклистов Тихвинской епархии Русской Православной Церкви прошел Фестиваль, организаторами которого выступили епархия и спортивное движение Унициклисты РФ.
Несмотря на сильные морозы, на Фестиваль прибыли ребята из разных городов России, в том числе их Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и населенных пунктов Ленинградской области.
В первый день для сборных команд был проведен хоккейный матч с мячом на унициклах. Второй день был посвящен культурной программе, в которою также вошло посещение музея им. Римского-Корсарского. Во второй половине дня, самые стойкие на мороз, приняли участие в биатлоне (заезд на унициклах) вокруг озера Таборы.
Все желающие посетили ночное Рождественское богослужение в Тихвинском Успенском монастыре, также экскурсию по территории обители.
Клуб унициклистов был открыт 16 октября 2016 года. Инициатива образования принадлежит священнику Геннадия Титова, а также лидеру движения Унициклисты РФ Андрею Петрикову. Занятия проводятся для всех желающих 2 раза в неделю.
В скором времени на базе Клуба Унициклистов планируется проведение соревнований по триалу на унициклах. Приглашаются все желающие.
Привет всем!!!У меня тоже беда после морозов -34.Машину заправил на газпроме (31.12.2016) полный бак и добавил анти гель и оставил её (11.01.2017) .Появился рейс (у меня Нисан кабстар мотор ZD30) на улице было -10,завёл хорошо проехал км 20 загорелась лампа тормозухи (но тормозуха на месте) и следом ...
Насторожил свободный ход руля. Оказалось, поперечная рулевая тяга. Долго тянул с заменой. Ну а как поступить? Слишком дешевые запчасти --то брак, то без гарантий. Мол, сломается, плати сам. Нормально вообще. Вспомнил про EGT, что знакомые колодки такой марки ставили, ни разу не жаловались. Бренд не хают ...
Несмотря на сильные морозы, на Фестиваль прибыли ребята из разных городов России, в том числе их Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и населенных пунктов Ленинградской области. В первый день для сборных команд был проведен хоккейный матч с мячом на унициклах. Второй день был посвящен культурной программе, в которою также вошло посещение музея им. Римского-Корсарского. Во второй половине дня, самые стойкие на мороз, приняли участие в биатлоне (заезд на унициклах) вокруг озера Таборы.Все желающие посетили ночное Рождественское богослужение в Тихвинском Успенском монастыре, также экскурсию по территории обители. Клуб унициклистов был открыт 16 октября 2016 года. Инициатива образования принадлежит священнику Геннадия Титова, а также лидеру движения Унициклисты РФ Андрею Петрикову. Занятия проводятся для всех желающих 2 раза в неделю. В скором времени на базе Клуба Унициклистов планируется проведение соревнований по триалу на унициклах. Приглашаются все желающие.
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