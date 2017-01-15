15 января 2017, 23:11

Унициклисты провели в Тихвине зимний Фестиваль

На площадке Клуба Унициклистов Тихвинской епархии Русской Православной Церкви прошел Фестиваль, организаторами которого выступили епархия и спортивное движение Унициклисты РФ.
Унициклисты провели в Тихвине зимний Фестиваль
Несмотря на сильные морозы, на Фестиваль прибыли ребята из разных городов России, в том числе их Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и населенных пунктов Ленинградской области.
 
В первый день для сборных команд был проведен хоккейный матч с мячом на унициклах. Второй день был посвящен культурной программе, в которою также вошло посещение музея им. Римского-Корсарского. Во второй половине дня, самые стойкие на мороз, приняли участие в биатлоне (заезд на унициклах) вокруг озера Таборы.
Все желающие посетили ночное Рождественское богослужение в Тихвинском Успенском монастыре, также экскурсию по территории обители.
 
Клуб унициклистов был открыт 16 октября 2016 года. Инициатива образования принадлежит священнику Геннадия Титова, а также лидеру движения Унициклисты РФ Андрею Петрикову. Занятия проводятся для всех желающих 2 раза в неделю.
 
В скором времени на базе Клуба Унициклистов планируется проведение соревнований по триалу на унициклах. Приглашаются все желающие. 
Фото: Тихвинская епархия

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Унициклисты провели в Тихвине зимний Фестиваль
Несмотря на сильные морозы, на Фестиваль прибыли ребята из разных городов России, в том числе их Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и населенных пунктов Ленинградской области.  В первый день для сборных команд был проведен хоккейный матч с мячом на унициклах. Второй день был посвящен культурной программе, в которою также вошло посещение музея им. Римского-Корсарского. Во второй половине дня, самые стойкие на мороз, приняли участие в биатлоне (заезд на унициклах) вокруг озера Таборы.Все желающие посетили ночное Рождественское богослужение в Тихвинском Успенском монастыре, также экскурсию по территории обители. Клуб унициклистов был открыт 16 октября 2016 года. Инициатива образования принадлежит священнику Геннадия Титова, а также лидеру движения Унициклисты РФ Андрею Петрикову. Занятия проводятся для всех желающих 2 раза в неделю. В скором времени на базе Клуба Унициклистов планируется проведение соревнований по триалу на унициклах. Приглашаются все желающие. 
2017-01-15
Автор: Фото: Тихвинская епархия
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