Универсал Honda Civic на рынке не появится

Представитель бренда рассказал, что компания не намерена выпускать модели с кузовом универсал в линейке Civic. Ранее предполагалось, что модель получит приставку Tourer.
В планах на текущий год компании отсутствует выпуск универсала Civic. Одновременно японские автопроизводители намерены отказаться от дизельных и бензиновых двигателей в пользу электрических и водородных моторов.
Добавим, что в конце прошлого года Honda анонсировали совместную с General Motors разработку водородных элементов для автомобильных топливных систем.
Таким образом, бренд становится «первопроходцем» среди концернов, которые установили водородные двигатели в легковые автомобили. Нестандартные параметры нового бесшумного водородного агрегата заинтересовали военных заказчиков.
В планах на текущий год компании отсутствует выпуск универсала Civic. Одновременно японские автопроизводители намерены отказаться от дизельных и бензиновых двигателей в пользу электрических и водородных моторов. Добавим, что в конце прошлого года Honda анонсировали совместную с General Motors разработку водородных элементов для автомобильных топливных систем. Таким образом, бренд становится «первопроходцем» среди концернов, которые установили водородные двигатели в легковые автомобили. Нестандартные параметры нового бесшумного водородного агрегата заинтересовали военных заказчиков.
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