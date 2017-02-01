1 февраля 2017, 10:40

Универсал Honda Civic на рынке не появится

Представитель бренда рассказал, что компания не намерена выпускать модели с кузовом универсал в линейке Civic. Ранее предполагалось, что модель получит приставку Tourer.
В планах на текущий год компании отсутствует выпуск универсала Civic. Одновременно японские автопроизводители намерены отказаться от дизельных и бензиновых двигателей в пользу электрических и водородных моторов.
 
Добавим, что в конце прошлого года Honda анонсировали совместную с General Motors разработку водородных элементов для автомобильных топливных систем.
 
Таким образом, бренд становится «первопроходцем» среди концернов, которые установили водородные двигатели в легковые автомобили. Нестандартные параметры нового бесшумного водородного агрегата заинтересовали военных заказчиков.

Комплектации и технические характеристики

Honda Civic 2.0 МТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкупе
Количество дверей/мест2/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин158
Объем двигателя1996
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл9.0
Загородный цикл6.9
Смешанный цикл7.6
ТопливоАИ-95
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Отзывы по теме
Форум Honda Civic 4D
вибрация хонда сивик 4D - от натяжного ролика ремня генератора, ну и обводного тоже. недавно поменял - всё гуд
Егор
Honda Civic 4D: А «Волга» все равно решает!
Хм... Ну насчет правдоподобности не знаю, но поиздевался я тогда над машиной некисло... ) ) )
Кирилл Шинкаренко
Вибрация на холостом ходу Honda Civic 4d 2010 г.в.
| Кому: prolong62 Вибрации
Константин
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Универсал Honda Civic на рынке не появится
В планах на текущий год компании отсутствует выпуск универсала Civic. Одновременно японские автопроизводители намерены отказаться от дизельных и бензиновых двигателей в пользу электрических и водородных моторов. Добавим, что в конце прошлого года Honda анонсировали совместную с General Motors разработку водородных элементов для автомобильных топливных систем. Таким образом, бренд становится «первопроходцем» среди концернов, которые установили водородные двигатели в легковые автомобили. Нестандартные параметры нового бесшумного водородного агрегата заинтересовали военных заказчиков.
2017-02-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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