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25 апреля 2017, 16:01

Универсал Jaguar XF дебютирует летом

Компания Jaguar представит универсал на базе модели XF летом этого года. О новинке известно немногое, особенно по техническим характеристикам. Цены на новинку также не объявлены.
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Универсал Jaguar XF будет построен на платформе седана XF и получит аналогичную линейку моторов, в которую войдут как бензиновые, так и дизельные двигатели. В базовых версиях машину оснастят 6-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом, в более укомплектованных версиях появится 8-диапазонный «автомат» и полный привод.
 
Объем багажника универсала составит 600 литров. При сложенных спинках второго ряда кресел количество свободного пространства увеличится до 1 700 литров.
 
Судя по появившемуся в Интернет первом тизеру, Jaguar XF Sportbrake получит панорамную крышу.
Ожидается, что новинка станет конкурентом для представленных ранее новых поколений BMW 5-Series Touring и Mercedes E-Class Estate.
 
Ожидается, что премьера универсала Jaguar XF Sportbrake нового поколения состоится осенью на автосалоне во Франкфурте.

Комплектации и технические характеристики

Jaguar XF S 3.0 AT 4x4Jaguar XF S 3.0 AT 4x4
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2016 2016
Кузовседан седан
Количество дверей/мест4/5 4/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин340 340
Объем двигателя2995 2995
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая Автоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный полный
Городской цикл11.9 11.9
Загородный цикл6.7 6.7
Смешанный цикл8.6 8.6
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Отзывы по теме
Форум Jaguar XF
XF 2013 бензин 2л сообщение ИСПОЛЬЗУЙТЕ НОЖНОЙ И СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ пищит, когда ед, перед этим снимал аккумулятор, ночью был мороз (я в Мурманске) . Что может быть, коллеги?
Сергей
Jaguar XF: Исключительно прописью...
Аффтару зачОт! "Тем, кто разработал XF, можно свободно ставить пятерку по части молодежной психологии. Ведь наличие той или иной фишки в автомобиле сегодня важно. iPod – чем, простите, не приманка? Одной этой «мульки» уже может хватить для энергичной рекламной раскрутки нового XF. Как бы то ни было, ...
Jag_fan
Jaguar XF – петербургская страница
Ягуар ХF у нас стоит от 1 млн. 900 тыс. в рублях. Комплектация за эти деньги роскошная, двигатель 3,0 (240 л.с.) , более мощные - будут, конечно, дороже.
Игорь
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Универсал Jaguar XF дебютирует летом
Универсал Jaguar XF будет построен на платформе седана XF и получит аналогичную линейку моторов, в которую войдут как бензиновые, так и дизельные двигатели. В базовых версиях машину оснастят 6-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом, в более укомплектованных версиях появится 8-диапазонный «автомат» и полный привод. Объем багажника универсала составит 600 литров. При сложенных спинках второго ряда кресел количество свободного пространства увеличится до 1 700 литров. Судя по появившемуся в Интернет первом тизеру, Jaguar XF Sportbrake получит панорамную крышу.Ожидается, что новинка станет конкурентом для представленных ранее новых поколений BMW 5-Series Touring и Mercedes E-Class Estate. Ожидается, что премьера универсала Jaguar XF Sportbrake нового поколения состоится осенью на автосалоне во Франкфурте.
2017-04-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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