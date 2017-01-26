Универсал Mercedes-Benz E-Class All-Terrain готовят к старту продаж в России
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Дилерские центры могут приступить к продаже нового внедорожного универсала Mercedes-Benz E-Class All-Terrain уже в марте нынешнего года. Новая модель появилась на российском сайте бренда.
Цены, комплектации и информация о моторной гамме нового E-Class All-Terrain пока остаются в секрете. В Mercedes-Benz ограничились описанием особенностей нового кроссового универсала.
Рестайлинговая модель оснащается системой полного привода и пневматической подвеской Air Body Control с системой регулировки жесткости амортизации. Таким образом, в зависимости от скорости движения и дорожного покрытия, клиренс может быть увеличен на 20 мм - до 176 мм. Автомобиль оснащается системой All-Terrain, которая обеспечивает адаптивное управление антиблокировочной системой в зависимости от условий.
Ожидается, что универсал будет предложен дизельным двигателем 194 л.с., однако позже моторная гамма расширится. По мнению экспертов, конкурентами новинки станут модели Audi A6 Allroad Quattro и Volvo V90 Cross Country.
Универсал Mercedes-Benz E-Class All-Terrain готовят к старту продаж в России
Цены, комплектации и информация о моторной гамме нового E-Class All-Terrain пока остаются в секрете. В Mercedes-Benz ограничились описанием особенностей нового кроссового универсала. Рестайлинговая модель оснащается системой полного привода и пневматической подвеской Air Body Control с системой регулировки жесткости амортизации. Таким образом, в зависимости от скорости движения и дорожного покрытия, клиренс может быть увеличен на 20 мм - до 176 мм. Автомобиль оснащается системой All-Terrain, которая обеспечивает адаптивное управление антиблокировочной системой в зависимости от условий. Ожидается, что универсал будет предложен дизельным двигателем 194 л.с., однако позже моторная гамма расширится. По мнению экспертов, конкурентами новинки станут модели Audi A6 Allroad Quattro и Volvo V90 Cross Country.
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