6 июня 2017, 08:17
Уральские студенты представили свое видение Lada California
Профессиональные дизайнеры и любители показали на площадке Уральского архитектурного института, каким видят будущее отечественного автопрома. Присутствовавшие гости удивились.
Участникам события показаны современные дизайн-проекты Lada. Такими отечественные легковушки вы еще не видели, чего стоит одно из названий – California.
Свои работы на ежегодной выставке Automania представили дизайнеры из разных городов России и других стран – специалисты с опытом и студенты. Свой вариант седана Lada показал дизайнер Никита Меделец, который сейчас работает в Шанхае, его коллега из Тольятти Денис Понятов представил дизайн-проект внедорожника Lada California.
Работы для выставки транспортного дизайна Automania прислали около 50 человек: студенты высших учебных заведений из России и Германии, сотрудники студий Citroen, Peugeot и Volkswagen и дизайнеры-любители.
Отметим, что пару месяцев назад в УралГАХА показали дизайн-проекты автомобилей Volkswagen, которые, по договору о неразглашении, держали в секрете 5 лет. Студенты делали проекты на тему «Автомобиль премиум-класса для России - 2030». Ребята разрабатывали дизайн кузова, салона машины и интерфейсов, посмотреть на проекты можно здесь.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
На вкус и цвет.... Может Гешан ездит только по асфальту и возит только свою задницу и изредко еще какую нибудь телку, то ему конечно такой авто не нужен.А у меня уже почти 10 лет. Не разу не подвела и за все время только положительные эмоции. Что на рыбалке, что в лесу за грибами, что в походе. Не в ...
Думаю авторазорка должна решить эту проблему.
| а может ступечным конец!!!!! можно ещё колодки проверить, у меня на задних оторвались накладки и была типичная проблема.
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