6 июня 2017, 08:17

Уральские студенты представили свое видение Lada California

Профессиональные дизайнеры и любители показали на площадке Уральского архитектурного института, каким видят будущее отечественного автопрома. Присутствовавшие гости удивились.
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Участникам события показаны современные дизайн-проекты Lada. Такими отечественные легковушки вы еще не видели, чего стоит одно из названий – California.
 
Свои работы на ежегодной выставке Automania представили дизайнеры из разных городов России и других стран – специалисты с опытом и студенты. Свой вариант седана Lada показал дизайнер Никита Меделец, который сейчас работает в Шанхае, его коллега из Тольятти Денис Понятов представил дизайн-проект внедорожника Lada California.
 
Работы для выставки транспортного дизайна Automania прислали около 50 человек: студенты высших учебных заведений из России и Германии, сотрудники студий Citroen, Peugeot и Volkswagen и дизайнеры-любители.
 
Отметим, что пару месяцев назад в УралГАХА показали дизайн-проекты автомобилей Volkswagen, которые, по договору о неразглашении, держали в секрете 5 лет. Студенты делали проекты на тему «Автомобиль премиум-класса для России - 2030». Ребята разрабатывали дизайн кузова, салона машины и интерфейсов, посмотреть на проекты можно здесь.
Новинки и концепт кары Lada

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Отзывы по теме
Форум ВАЗ 2120 Надежда
На вкус и цвет.... Может Гешан ездит только по асфальту и возит только свою задницу и изредко еще какую нибудь телку, то ему конечно такой авто не нужен.А у меня уже почти 10 лет. Не разу не подвела и за все время только положительные эмоции. Что на рыбалке, что в лесу за грибами, что в походе. Не в ...
Виталий.
Форум ВАЗ 1111 Ока
Думаю авторазорка должна решить эту проблему.
X-men
Форум ВАЗ Lada 112
| а может ступечным конец!!!!! можно ещё колодки проверить, у меня на задних оторвались накладки и была типичная проблема.
vital58
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Уральские студенты представили свое видение Lada California
Участникам события показаны современные дизайн-проекты Lada. Такими отечественные легковушки вы еще не видели, чего стоит одно из названий – California. Свои работы на ежегодной выставке Automania представили дизайнеры из разных городов России и других стран – специалисты с опытом и студенты. Свой вариант седана Lada показал дизайнер Никита Меделец, который сейчас работает в Шанхае, его коллега из Тольятти Денис Понятов представил дизайн-проект внедорожника Lada California. Работы для выставки транспортного дизайна Automania прислали около 50 человек: студенты высших учебных заведений из России и Германии, сотрудники студий Citroen, Peugeot и Volkswagen и дизайнеры-любители. Отметим, что пару месяцев назад в УралГАХА показали дизайн-проекты автомобилей Volkswagen, которые, по договору о неразглашении, держали в секрете 5 лет. Студенты делали проекты на тему «Автомобиль премиум-класса для России - 2030». Ребята разрабатывали дизайн кузова, салона машины и интерфейсов, посмотреть на проекты можно здесь.
2017-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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