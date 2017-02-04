4 февраля 2017, 22:13

Уроженец Азербайджана 50 раз нарушал скорость на трассе М-10

В конце 2016 года валдайский «гонщик», он же уроженец Азербайджана, установил своего рода рекорд, или, правильнее сказать, антирекорд. Горе-водитель успел 50 раз нарушить скоростной режим на федеральной магистрали М-10 «Россия», и эти «грешки» зарегистрировали камеры фиксации нарушений.

На днях судебные приставы Валдайского района Новгородской области пригласили нарушителя закона к себе в гости. Мужчине разъяснили, что в его отношении вынесут постановление об ограничении в пользовании водительскими правами, если он не оплатит штрафы.

Южанин испугался и сразу согласился вернуть часть долга — 15 000 рублей по вынесенным 20 штрафам. После сообщения от служителей закона, что он ближайшее время может лишиться не только прав, но и самого автомобиля, должник выразил твердую уверенность в скором погашении 21 000 рублей и по другим 30 штрафам.

В отделе судебных приставов Валдайского района сообщают, что с начала 2017 года к ним поступило более 800 исполнительных производств по административным штрафам ГИБДД. Почти все водители-нарушители стали должниками из-за превышения скоростного режима, зафиксированного камерами на трассе М-10.

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Уроженец Азербайджана 50 раз нарушал скорость на трассе М-10
На днях судебные приставы Валдайского района Новгородской области пригласили нарушителя закона к себе в гости. Мужчине разъяснили, что в его отношении вынесут постановление об ограничении в пользовании водительскими правами, если он не оплатит штрафы. Южанин испугался и сразу согласился вернуть часть долга — 15 000 рублей по вынесенным 20 штрафам. После сообщения от служителей закона, что он ближайшее время может лишиться не только прав, но и самого автомобиля, должник выразил твердую уверенность в скором погашении 21 000 рублей и по другим 30 штрафам.В отделе судебных приставов Валдайского района сообщают, что с начала 2017 года к ним поступило более 800 исполнительных производств по административным штрафам ГИБДД. Почти все водители-нарушители стали должниками из-за превышения скоростного режима, зафиксированного камерами на трассе М-10.
2017-02-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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