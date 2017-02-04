Уроженец Азербайджана 50 раз нарушал скорость на трассе М-10
На днях судебные приставы Валдайского района Новгородской области пригласили нарушителя закона к себе в гости. Мужчине разъяснили, что в его отношении вынесут постановление об ограничении в пользовании водительскими правами, если он не оплатит штрафы.
Южанин испугался и сразу согласился вернуть часть долга — 15 000 рублей по вынесенным 20 штрафам. После сообщения от служителей закона, что он ближайшее время может лишиться не только прав, но и самого автомобиля, должник выразил твердую уверенность в скором погашении 21 000 рублей и по другим 30 штрафам.
В отделе судебных приставов Валдайского района сообщают, что с начала 2017 года к ним поступило более 800 исполнительных производств по административным штрафам ГИБДД. Почти все водители-нарушители стали должниками из-за превышения скоростного режима, зафиксированного камерами на трассе М-10.
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