Условия для перевозчиков должны быть одинаковыми
Стороны договорились, что для финляндских и российских перевозчиков должны действовать одинаковые требования по допустимым весовым параметрам транспортных средств в размере 44 тонны. Для этого нужно внести изменения в действующее двухстороннее межправительственное Соглашение о международном автомобильном сообщении. Двусторонняя работа над проектом изменений в Соглашение будет продолжена.
Делегации отметили, что имевшееся в последние годы падение объемов перевозок грузов в 2016 году удалось приостановить. В настоящий момент 70% объемов перевозок на российско-финляндском рынке осуществляют перевозчики России, 29,7% − Финляндии, менее 0,3 % - перевозчики третьих стран. Согласованный на этот год контингент разрешений в полной мере обеспечивает потребность перевозчиков двух сторон.
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