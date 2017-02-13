13 февраля 2017, 10:09

Условия для перевозчиков должны быть одинаковыми

В Москве прошли переговоры между делегациями Министерств транспорта РФ и Финляндии. Наша сторона заявила: необходимо создать равные условия для осуществления перевозок грузов по территориям стран 6-осными грузовиками полной массой до 44 тонн без получения спецразрешений.

Стороны договорились, что для финляндских и российских перевозчиков должны действовать одинаковые требования по допустимым весовым параметрам транспортных средств в размере 44 тонны. Для этого нужно внести изменения в действующее двухстороннее межправительственное Соглашение о международном автомобильном сообщении. Двусторонняя работа над проектом изменений в Соглашение будет продолжена.

Делегации отметили, что имевшееся в последние годы падение объемов перевозок грузов в 2016 году удалось приостановить. В настоящий момент 70% объемов перевозок на российско-финляндском рынке осуществляют перевозчики России, 29,7% − Финляндии, менее 0,3 % - перевозчики третьих стран. Согласованный на этот год контингент разрешений в полной мере обеспечивает потребность перевозчиков двух сторон.

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Условия для перевозчиков должны быть одинаковыми
Стороны договорились, что для финляндских и российских перевозчиков должны действовать одинаковые требования по допустимым весовым параметрам транспортных средств в размере 44 тонны. Для этого нужно внести изменения в действующее двухстороннее межправительственное Соглашение о международном автомобильном сообщении. Двусторонняя работа над проектом изменений в Соглашение будет продолжена.Делегации отметили, что имевшееся в последние годы падение объемов перевозок грузов в 2016 году удалось приостановить. В настоящий момент 70% объемов перевозок на российско-финляндском рынке осуществляют перевозчики России, 29,7% − Финляндии, менее 0,3 % - перевозчики третьих стран. Согласованный на этот год контингент разрешений в полной мере обеспечивает потребность перевозчиков двух сторон.
2017-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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