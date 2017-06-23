23 июня 2017, 10:05

Уступить дорогу спецавтомобилю с сиреной поможет ноу-хау Ford

Ford поведал о новой технологии, которая позволяет машинам экстренных служб посылать оповещения другим автомобилям в трафике. Такое решение, утверждает автопроизводитель, поможет предельно точно определить направление движения спецавтомобиля и расстояние до него.
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Уступить дорогу спецавтомобилю с сиреной поможет ноу-хау Ford Ford

Так, предупреждение о приближающейся машине с включенными спецсигналами осуществляется посредством звуковых сигналов и информационных знаков на панели приборов. А уже в перспективе новая технология предложит водителю конкретные действия, и с их помощью можно будет свести к минимуму вероятность аварийных ситуаций с участием спецавтомобилей.

Основа технологии - система коммуникации типа «автомобиль – автомобиль», в которой данные о скорости и местонахождении автомобиля передаются другим участникам движения по выделенной частоте на расстоянии 300-500 метров. Новая технология позволяет «запеленговать» автомобили, скрытые за другими объектами, и предсказать их скорость и траекторию движения.

Параллельно Ford проводит испытания технологии, которая предупредит водителей о возможности аварийной ситуации на перекрестке. Автомобиль с такой системой передает данные о своем местонахождении участникам движения поблизости. Если их автомобили также оснащены этой системой, она рассчитывает вероятность столкновения, и в случае потенциальной опасности предлагает водителям снизить скорость или остановиться. Можно будет предупредить, к примеру, о приближении автомобиля, чей водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

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Уступить дорогу спецавтомобилю с сиреной поможет ноу-хау Ford
Так, предупреждение о приближающейся машине с включенными спецсигналами осуществляется посредством звуковых сигналов и информационных знаков на панели приборов. А уже в перспективе новая технология предложит водителю конкретные действия, и с их помощью можно будет свести к минимуму вероятность аварийных ситуаций с участием спецавтомобилей. Основа технологии - система коммуникации типа «автомобиль – автомобиль», в которой данные о скорости и местонахождении автомобиля передаются другим участникам движения по выделенной частоте на расстоянии 300-500 метров. Новая технология позволяет «запеленговать» автомобили, скрытые за другими объектами, и предсказать их скорость и траекторию движения.Параллельно Ford проводит испытания технологии, которая предупредит водителей о возможности аварийной ситуации на перекрестке. Автомобиль с такой системой передает данные о своем местонахождении участникам движения поблизости. Если их автомобили также оснащены этой системой, она рассчитывает вероятность столкновения, и в случае потенциальной опасности предлагает водителям снизить скорость или остановиться. Можно будет предупредить, к примеру, о приближении автомобиля, чей водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора.
2017-06-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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