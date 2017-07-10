Увеличилась стоимость кроссовера Great Wall Haval H6
Согласно аналитике, на китайском авторынке кроссовер Haval H6 является бессменным лидером продаж в SUV-сегменте. За один только 2016 год эта модель была продана в количестве 580 683 экземпляра.
На российский рынок новая версия Great Wall должна поступить к концу нынешнего года. Будущие автовладельцы получат широкий выбор оборудования в зависимости от выбранной комплектации. В списке установленного оборудования числятся 6 подушек безопасности, противозаносная система, кожаный салон, двухзонный климат-контроль, электрический привод регулировки водительского кресла, кнопочное зажигание и парктроники. Индивидуальность экстерьера обеспечивается за счет установки 17-дюймовых легкосплавных дисков и панорамного люка на крыше. Генерация H6 Blue Label в большей степени ориентирована на молодежную аудиторию, в отличие от более респектабельного Red Label.
Полный список доступных для россиян комплектаций пока не раскрывается. Как сообщает компания, цены для российского рынка будут известны позже.
Комплектации и технические характеристики
|Great Wall H6 Standart 2.0 MТ 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|150
|Объем двигателя
|1996
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|8.3
|Загородный цикл
|7.2
|Смешанный цикл
|7.8
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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