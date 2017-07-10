10 июля 2017, 12:32

Увеличилась стоимость кроссовера Great Wall Haval H6

Автопроизводитель Great Wall поднял цену на несколько комплектаций кроссовера Haval H6 Blue Label. На китайском рынке автомобиль стал дороже на 1000 юаней, что эквивалентно 8000 рублей.
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Как сообщает представитель компании, причиной увеличения стоимости стало появление системы старт-стоп. Она позволят более экономично расходовать топливо. Нововведение актуально, так как Haval H6 Blue Label оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем с отдачей в 150 «лошадей». «Движок» китайца работает в паре с автоматической 6-ступенчатой коробкой передач.

Согласно аналитике, на китайском авторынке кроссовер Haval H6 является бессменным лидером продаж в SUV-сегменте. За один только 2016 год эта модель была продана в количестве 580 683 экземпляра.

На российский рынок новая версия Great Wall должна поступить к концу нынешнего года. Будущие автовладельцы получат широкий выбор оборудования в зависимости от выбранной комплектации. В списке установленного оборудования числятся 6 подушек безопасности, противозаносная система, кожаный салон, двухзонный климат-контроль, электрический привод регулировки водительского кресла, кнопочное зажигание и парктроники. Индивидуальность экстерьера обеспечивается за счет установки 17-дюймовых легкосплавных дисков и панорамного люка на крыше. Генерация H6 Blue Label в большей степени ориентирована на молодежную аудиторию, в отличие от более респектабельного Red Label.

Полный список доступных для россиян комплектаций пока не раскрывается. Как сообщает компания, цены для российского рынка будут известны позже.

Комплектации и технические характеристики

Great Wall H6 Standart 2.0 MТ 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин150
Объем двигателя1996
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл8.3
Загородный цикл7.2
Смешанный цикл7.8
ТопливоДТ
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Увеличилась стоимость кроссовера Great Wall Haval H6
{{material_118894}}Как сообщает представитель компании, причиной увеличения стоимости стало появление системы старт-стоп. Она позволят более экономично расходовать топливо. Нововведение актуально, так как Haval H6 Blue Label оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем с отдачей в 150 «лошадей». «Движок» китайца работает в паре с автоматической 6-ступенчатой коробкой передач.Согласно аналитике, на китайском авторынке кроссовер Haval H6 является бессменным лидером продаж в SUV-сегменте. За один только 2016 год эта модель была продана в количестве 580 683 экземпляра.На российский рынок новая версия Great Wall должна поступить к концу нынешнего года. Будущие автовладельцы получат широкий выбор оборудования в зависимости от выбранной комплектации. В списке установленного оборудования числятся 6 подушек безопасности, противозаносная система, кожаный салон, двухзонный климат-контроль, электрический привод регулировки водительского кресла, кнопочное зажигание и парктроники. Индивидуальность экстерьера обеспечивается за счет установки 17-дюймовых легкосплавных дисков и панорамного люка на крыше. Генерация H6 Blue Label в большей степени ориентирована на молодежную аудиторию, в отличие от более респектабельного Red Label.Полный список доступных для россиян комплектаций пока не раскрывается. Как сообщает компания, цены для российского рынка будут известны позже.
2017-07-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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