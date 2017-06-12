12 июня 2017, 19:49

Узбеки показали в Астане машины на альтернативных источниках энергии

В Астане проходит Международная специализированная выставка «Экспо-2017: Энергия будущего». Среди прочего на ней представлено 3 образца автомобилей, работающих на альтернативных источниках энергии.
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Узбеки показали в Астане машины на альтернативных источниках энергии Daewoo Matiz

Первый экспонат – концепт электромобиля с солнечными панелями, расположенными на крыше. Второй - тестовая модель, функционирующая на водороде на базе Matiz. Главным отличием данного автомобиля от аналогов является высокая безопасность, за счет отсутствия бака хранения водорода. Как результат работы данного вида двигателя - из выхлопной системы выделяется вода.

Третья разработка – электро-картинг. Вернее, его экспериментальная платформа, на которой отрабатываются различные варианты взаимодействия аккумуляторных батарей, силовых электромоторов и всех электронных систем транспортного средства. Модель имеет максимальную скорость до 110 км/ч, запас хода – 30 км и разгоняется до 100 км/ч за 6 секунд.

«Экспо-2017» в Астане продлится до 10 сентября текущего года.

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Отзывы по теме
Форум Daewoo Matiz
В моей конторе матизами пользуются мастера участков. Машины не старше 2011 года, порядка 15 единиц. дневной прбег доходит до140-160 км по Москве. Практически на всех машинах регулярно выходят из строя генераторы ( до двух раз за год) , зверски потеют стекла в дождь, летом выручает кондей. подвеска достаточно ...
Сергей
Длительный тест Daewoo Matiz
машинка прошла 70тысячь. За все это время было менено масло каждые 10т.км, Масло в кпп на 40т.км, свечи зажигания 55т.км, замена антифриза, 6т.км и 45т.км, И одна лампочка ближнего света на 55т.км, ! Машинка супер!
Gazjawa Костя
Матиз глохнет на горячую.
Уменя матиз об 01 утром хорошо заводится хорошо работает акогда заглушаю потом около 10 20 мин не заводит потом опят заводитсяi5ggr
амалбек
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Узбеки показали в Астане машины на альтернативных источниках энергии
Первый экспонат – концепт электромобиля с солнечными панелями, расположенными на крыше. Второй - тестовая модель, функционирующая на водороде на базе Matiz. Главным отличием данного автомобиля от аналогов является высокая безопасность, за счет отсутствия бака хранения водорода. Как результат работы данного вида двигателя - из выхлопной системы выделяется вода.Третья разработка – электро-картинг. Вернее, его экспериментальная платформа, на которой отрабатываются различные варианты взаимодействия аккумуляторных батарей, силовых электромоторов и всех электронных систем транспортного средства. Модель имеет максимальную скорость до 110 км/ч, запас хода – 30 км и разгоняется до 100 км/ч за 6 секунд. «Экспо-2017» в Астане продлится до 10 сентября текущего года.
2017-06-12
Автор: Фото автопроизводителя
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