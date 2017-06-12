Узбеки показали в Астане машины на альтернативных источниках энергии
Первый экспонат – концепт электромобиля с солнечными панелями, расположенными на крыше. Второй - тестовая модель, функционирующая на водороде на базе Matiz. Главным отличием данного автомобиля от аналогов является высокая безопасность, за счет отсутствия бака хранения водорода. Как результат работы данного вида двигателя - из выхлопной системы выделяется вода.
Третья разработка – электро-картинг. Вернее, его экспериментальная платформа, на которой отрабатываются различные варианты взаимодействия аккумуляторных батарей, силовых электромоторов и всех электронных систем транспортного средства. Модель имеет максимальную скорость до 110 км/ч, запас хода – 30 км и разгоняется до 100 км/ч за 6 секунд.
«Экспо-2017» в Астане продлится до 10 сентября текущего года.
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