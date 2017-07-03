3 июля 2017, 13:18

Ужесточились правила перевозки детей в автомобилях

С 1 июля 2017 года в России ужесточаются правила перевозки детей в возрасте до 7 лет. В частности, предлагается исключить из текста Правил дорожного движения формулировку «иные средства» в отношении разрешенных устройств, обеспечивающих безопасность ребенка.
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Таким образом, использовать можно будет только автокресла и бустеры. Такие изменения объясняются тем, что в случае ДТП адаптеры и устройства типа «ФЭСТ» не защищают ребенка должным образом. Кроме того, эти устройства не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза. Наконец, конструкция адаптеров-корректоров слишком сильно нагружает органы брюшной полости при попадании авто в аварию.

Пассажиров в возрасте до 7 лет перевозить теперь можно будет исключительно в автокресле либо бустере и только на заднем сиденье. Для ребенка от 7 до 11 лет подобные системы безопасности понадобятся в случае перевозки на переднем сиденье. За использование других средств фиксации ребенка автомобилисту грозит штраф в размере 3 тыс. рублей.

Новшества должны были вступить в силу еще 1 января 2017 года, однако депутаты перенесли обсуждение инициативы, чтобы дополнить документ некоторыми пунктами относительно правил перевоза дошкольников. Согласно данным Центра изучения общественного мнения, автокреслами и бустерами на сегодняшний день пользуется 81% автомобилистов, 5 лет назад такие устройства использовали всего 32% опрошенных.

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Ужесточились правила перевозки детей в автомобилях
{{material_115236}}Таким образом, использовать можно будет только автокресла и бустеры. Такие изменения объясняются тем, что в случае ДТП адаптеры и устройства типа «ФЭСТ» не защищают ребенка должным образом. Кроме того, эти устройства не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза. Наконец, конструкция адаптеров-корректоров слишком сильно нагружает органы брюшной полости при попадании авто в аварию.Пассажиров в возрасте до 7 лет перевозить теперь можно будет исключительно в автокресле либо бустере и только на заднем сиденье. Для ребенка от 7 до 11 лет подобные системы безопасности понадобятся в случае перевозки на переднем сиденье. За использование других средств фиксации ребенка автомобилисту грозит штраф в размере 3 тыс. рублей.Новшества должны были вступить в силу еще 1 января 2017 года, однако депутаты перенесли обсуждение инициативы, чтобы дополнить документ некоторыми пунктами относительно правил перевоза дошкольников. Согласно данным Центра изучения общественного мнения, автокреслами и бустерами на сегодняшний день пользуется 81% автомобилистов, 5 лет назад такие устройства использовали всего 32% опрошенных.
2017-07-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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