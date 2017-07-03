3 июля 2017, 13:18
Ужесточились правила перевозки детей в автомобилях
С 1 июля 2017 года в России ужесточаются правила перевозки детей в возрасте до 7 лет. В частности, предлагается исключить из текста Правил дорожного движения формулировку «иные средства» в отношении разрешенных устройств, обеспечивающих безопасность ребенка.
Ранее мы писали
В Правилах дорожного движения могут появиться новшества, которые вызвали в некоторых общественных кругах настоящий ...Читать далее
Пассажиров в возрасте до 7 лет перевозить теперь можно будет исключительно в автокресле либо бустере и только на заднем сиденье. Для ребенка от 7 до 11 лет подобные системы безопасности понадобятся в случае перевозки на переднем сиденье. За использование других средств фиксации ребенка автомобилисту грозит штраф в размере 3 тыс. рублей.
Новшества должны были вступить в силу еще 1 января 2017 года, однако депутаты перенесли обсуждение инициативы, чтобы дополнить документ некоторыми пунктами относительно правил перевоза дошкольников. Согласно данным Центра изучения общественного мнения, автокреслами и бустерами на сегодняшний день пользуется 81% автомобилистов, 5 лет назад такие устройства использовали всего 32% опрошенных.
Читайте по теме
Проверяем, как протекают продажи Citroen C4 Sedan
02.07.2017, 23:25
Разборку на Уральской улице уличили в тесной «работе» с автоугонщиками
02.07.2017, 19:30
В правильной ли обуви мы садимся за руль?
01.07.2017, 19:05
Колёса в небе. Будущее летающих автомобилей
28.06.2017, 09:01
Почему женщины попадают в ДТП в разы реже мужчин?
27.06.2017, 08:07
Какие автотранспортные объекты будут введены к Чемпионату мира-2018?
23.06.2017, 20:12
Читайте по теме
Проверяем, как протекают продажи Citroen C4 Sedan
02.07.2017, 23:25
Разборку на Уральской улице уличили в тесной «работе» с автоугонщиками
02.07.2017, 19:30
В правильной ли обуви мы садимся за руль?
01.07.2017, 19:05
Колёса в небе. Будущее летающих автомобилей
28.06.2017, 09:01
Почему женщины попадают в ДТП в разы реже мужчин?
27.06.2017, 08:07
Какие автотранспортные объекты будут введены к Чемпионату мира-2018?
23.06.2017, 20:12
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Кто подскажет, возможна ли замена форсунок 8310 евро4 (Со----) на5550 евро3 (Со----) на авомобиле хенде hd78 Mighti
Мчались на прошлых выходных по трассе и камушек в стекло попал, в итоге...ремонт лобового стекла потребовался. Как всегда выручили ребята из этого автосервиса. Работают быстро, качественно и недорого. Так что автосервис хороший , всем довольны.
Причина найдена. Это предохранитель ALT S 10 A.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное