6 июня 2017, 09:00

В аэропорт Домодедово можно будет доехать по платной магистрали?

Государственная компания «Автодор» объявила о своей готовности вернуться к работе над проектом строительства платной автомобильной дороги в столичный аэропорт Домодедово.
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Если кто не помнит, проект обсуждался еще в 2014 году. Тогда наиболее оптимальным был признан вариант с использованием платного участка автомагистрали М-4 «Дон» и строительства подъездной дороги от него до аэропорта.

По словам главы ГК «Автодор» Сергея Кельбаха, на сегодняшний день существуют проектные проработки и финансовая модель. Правда, есть одно отличие от идеи 3-летней давности. Ввиду того, что государственные средства ограничены, доля частных инвестиций в проекте должна составить не менее 85%.

Заявляется, что примерная стоимость 6,5-километрового участка протяженностью составляет 11,5-12 млрд рублей.

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В аэропорт Домодедово можно будет доехать по платной магистрали?
Если кто не помнит, проект обсуждался еще в 2014 году. Тогда наиболее оптимальным был признан вариант с использованием платного участка автомагистрали М-4 «Дон» и строительства подъездной дороги от него до аэропорта. По словам главы ГК «Автодор» Сергея Кельбаха, на сегодняшний день существуют проектные проработки и финансовая модель. Правда, есть одно отличие от идеи 3-летней давности. Ввиду того, что государственные средства ограничены, доля частных инвестиций в проекте должна составить не менее 85%. Заявляется, что примерная стоимость 6,5-километрового участка протяженностью составляет 11,5-12 млрд рублей.
2017-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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