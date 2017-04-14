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14 апреля 2017, 12:54

В апреле новый Volvo ХС60 встанет на конвейер

Уже в этом месяце на заводе Volvo Cars начнет производство второго поколения своего популярного кроссовера ХС60. В планах компании – установить в этом году новый рекорд продаж благодаря этой модели.
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  В апреле новый Volvo ХС60 встанет на конвейер Volvo XC60 В апреле новый Volvo ХС60 встанет на конвейер Volvo XC60 В апреле новый Volvo ХС60 встанет на конвейер
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фото
  

Автомобиль является одним из самых безопасных в мире. Он оснащен функцией предотвращения выезда на полосу встречного движения с помощью автоматического рулевого управления. Это позволяет минимизировать риск столкновения со встречным транспортном.

Volvo XC60 VOR 2.5 AT 4x4
2.5 л, 249 л.с
Автоматическая, 6-ступенчатая
0-100 - 7.1 с, 210 км/ч
4644 x 1891 x 1713 мм
полный
АИ-95, 9.6 л на 100 км
2 708 000 руб
Все характеристики

Система полуавтономного вождения Pilot Assist, которая берет на себя функции рулевого управления, разгона и торможения на дорогах с четко различимой разметкой на скорости до 130 км/ч, доступна для нового XC60 в качестве опции.

XC60 оснащен 8-ступенчатой коробкой передач, на выбор будут представлены дизельные двигатели D4 и D5, а также 5-цилиндровый бензиновый T5, объемом 2 литра мощностью 245 л.с. Модель начальной комплектации работает с 2-литровым турбодвигателем 187 л.с. или с бензиновым 232-сильным агрегатом. Максимальная версия укомплектована гибридной установкой мощностью 401 л.с., с которой автомобиль сможет разогнаться до 100 км/ч за 5,3 секунды.

Новости Вольво ХС60

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Форум Volvo XC60
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Светлана
как снять заднее сидение на вольве xc60 ?
порвали кожаную сидушку хочу перешить но не знаю как снять сидение чтоб удобнее было зашивать
Nurik186
Отзыв о Volvo XC60 2013 года
Замечательная машинка, только корпус не выдерал эксплуатацию на российских дорогах (крылья и пороги умерли) . Из-за высокой надежности и неубиваемости комплектующих возникали проблемы с плановым ТО- болты и гайки обламывались. До нее была 244 1980 г.в. Проблемы теже. Великолепная марка!!!
yurii nesterov
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В апреле новый Volvo ХС60 встанет на конвейер
Автомобиль является одним из самых безопасных в мире. Он оснащен функцией предотвращения выезда на полосу встречного движения с помощью автоматического рулевого управления. Это позволяет минимизировать риск столкновения со встречным транспортном.{{params_56376}} Система полуавтономного вождения Pilot Assist, которая берет на себя функции рулевого управления, разгона и торможения на дорогах с четко различимой разметкой на скорости до 130 км/ч, доступна для нового XC60 в качестве опции.XC60 оснащен 8-ступенчатой коробкой передач, на выбор будут представлены дизельные двигатели D4 и D5, а также 5-цилиндровый бензиновый T5, объемом 2 литра мощностью 245 л.с. Модель начальной комплектации работает с 2-литровым турбодвигателем 187 л.с. или с бензиновым 232-сильным агрегатом. Максимальная версия укомплектована гибридной установкой мощностью 401 л.с., с которой автомобиль сможет разогнаться до 100 км/ч за 5,3 секунды.
2017-04-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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