В апреле новый Volvo ХС60 встанет на конвейер
Автомобиль является одним из самых безопасных в мире. Он оснащен функцией предотвращения выезда на полосу встречного движения с помощью автоматического рулевого управления. Это позволяет минимизировать риск столкновения со встречным транспортном.
|Volvo XC60 VOR 2.5 AT 4x4
|2.5 л, 249 л.с
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|0-100 - 7.1 с, 210 км/ч
|4644 x 1891 x 1713 мм
|полный
|АИ-95, 9.6 л на 100 км
|2 708 000 руб
|Все характеристики
Система полуавтономного вождения Pilot Assist, которая берет на себя функции рулевого управления, разгона и торможения на дорогах с четко различимой разметкой на скорости до 130 км/ч, доступна для нового XC60 в качестве опции.
XC60 оснащен 8-ступенчатой коробкой передач, на выбор будут представлены дизельные двигатели D4 и D5, а также 5-цилиндровый бензиновый T5, объемом 2 литра мощностью 245 л.с. Модель начальной комплектации работает с 2-литровым турбодвигателем 187 л.с. или с бензиновым 232-сильным агрегатом. Максимальная версия укомплектована гибридной установкой мощностью 401 л.с., с которой автомобиль сможет разогнаться до 100 км/ч за 5,3 секунды.
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