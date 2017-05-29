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29 мая 2017, 14:08

В апреле вырос объем выдач автокредитов

Объединенное Кредитное Бюро подвело итоги кредитной активности россиян по итогам апреля 2017 года. Всего банки выдали 2,07 млн новых кредитов общим объемом более 312,04 млрд рублей.
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Количество новых автокредитов в годовом отношении снизилось на 8%, но объемы выдач увеличились на 13%. В апреле этого года было выдано 21,33 тыс. кредитов на 17,17 млрд рублей, годом ранее банки выдали 23,17 тыс. кредитов на 15,18 млрд рублей. Средний размер нового автокредита вырос с 655 до 804 тыс. рублей.

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На рост среднего размера кредита, по словам экспертов, повлияло улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Это привело к сокращению числа заемщиков с низкими или нестабильными доходами, а также с плохой кредитной историей. А вот граждан, чья кредитная история не вызывает вопросов и чьи доходы находятся на стабильно более высоком уровне, банки кредитуют с удовольствием.

Сегодня кредит является главным инструментом покупки автомобиля, поскольку дает клиенту больше возможностей при выборе дополнительных опций, платной постановки на учет или оформлению страховки жизни.

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В апреле вырос объем выдач автокредитов
Количество новых автокредитов в годовом отношении снизилось на 8%, но объемы выдач увеличились на 13%. В апреле этого года было выдано 21,33 тыс. кредитов на 17,17 млрд рублей, годом ранее банки выдали 23,17 тыс. кредитов на 15,18 млрд рублей. Средний размер нового автокредита вырос с 655 до 804 тыс. рублей.{{material_118215}}На рост среднего размера кредита, по словам экспертов, повлияло улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Это привело к сокращению числа заемщиков с низкими или нестабильными доходами, а также с плохой кредитной историей. А вот граждан, чья кредитная история не вызывает вопросов и чьи доходы находятся на стабильно более высоком уровне, банки кредитуют с удовольствием.Сегодня кредит является главным инструментом покупки автомобиля, поскольку дает клиенту больше возможностей при выборе дополнительных опций, платной постановки на учет или оформлению страховки жизни.
2017-05-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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