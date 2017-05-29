В апреле вырос объем выдач автокредитов
Количество новых автокредитов в годовом отношении снизилось на 8%, но объемы выдач увеличились на 13%. В апреле этого года было выдано 21,33 тыс. кредитов на 17,17 млрд рублей, годом ранее банки выдали 23,17 тыс. кредитов на 15,18 млрд рублей. Средний размер нового автокредита вырос с 655 до 804 тыс. рублей.
На рост среднего размера кредита, по словам экспертов, повлияло улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Это привело к сокращению числа заемщиков с низкими или нестабильными доходами, а также с плохой кредитной историей. А вот граждан, чья кредитная история не вызывает вопросов и чьи доходы находятся на стабильно более высоком уровне, банки кредитуют с удовольствием.
Сегодня кредит является главным инструментом покупки автомобиля, поскольку дает клиенту больше возможностей при выборе дополнительных опций, платной постановки на учет или оформлению страховки жизни.
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