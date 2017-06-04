4 июня 2017, 21:03
В Боровичах будут перерабатывать автошины
На Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор ООО «Вилина» и врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин договорились о создании в г. Боровичи индустриального парка.
Проект, в который будет вложено 850 млн рублей, подразумевает запуск производства самоклеющейся пленки и предприятия по переработке автомобильных шин. Для жителей 50-тысячного райцентра инвестор создаст порядка 150 рабочих мест.
Компания «Вилина» в 53-м регионе не новичок. Здесь она уже реализует проект по созданию производства напольных покрытий из ПВХ.
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