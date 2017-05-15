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15 мая 2017, 14:35

В далеком 1973-м в производство пошел Volkswagen Passat

Май-месяц в истории Volkswagen памятен тем, что в этом месяце 44 года назад стартовало производство Passat, первой модели нового поколения VW. Она пришла на смену популярной в свое время машине VW 1600.
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В далеком 1973-м в производство пошел Volkswagen Passat Volkswagen Passat

Passat имел цельнометаллический кузов, привод на передние колеса, 4-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения мощностью от 55 до 110 л.с. с верхними распредвалами.

Volkswagen Passat
Выпускается с 1988 г.
Новый от 1 489 000 до 2 029 000 Р
Объявлений: 589
Отзывов: 12
Технологическая концепция Passat в значительной мере была позаимствована у Audi 80. Автомобиль изготавливался по модульному принципу, который предполагал применение стандартизированных узлов для различных моделей концерна. Это позволяло рационализировать производственный процесс.

В том памятном 1973 году концерн сумел изготовить 114 139 «Пассатов». Для сравнения: производство VW Beetle имело показатель 1 206 018 ед., Transporter – 289 022 ед., VW 411 – 73 440 ед.  

В настоящее время на мировом и российском рынках представлен VW Passat VIII поколения. Он дебютировал осенью 2014-го. Внешность и интерьер выполнены в «фамильном» стиле бренда, а в его основе лежит небезызвестная модульная «тележка» MQB. Продажи «восьмого» поколения в нашей стране не отличаются прежними рекордами. Виной тому неподъемная стоимость автомобиля (от 1,5 млн рублей – седан, от 1,8 млн рублей – универсал, от 2 380 000 рублей – Alltrack).

АвтоМудрость VW, Фольксваген Пассат, Пасат

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В далеком 1973-м в производство пошел Volkswagen Passat
Passat имел цельнометаллический кузов, привод на передние колеса, 4-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения мощностью от 55 до 110 л.с. с верхними распредвалами.{{model_1406}} Технологическая концепция Passat в значительной мере была позаимствована у Audi 80. Автомобиль изготавливался по модульному принципу, который предполагал применение стандартизированных узлов для различных моделей концерна. Это позволяло рационализировать производственный процесс.В том памятном 1973 году концерн сумел изготовить 114 139 «Пассатов». Для сравнения: производство VW Beetle имело показатель 1 206 018 ед., Transporter – 289 022 ед., VW 411 – 73 440 ед.   В настоящее время на мировом и российском рынках представлен VW Passat VIII поколения. Он дебютировал осенью 2014-го. Внешность и интерьер выполнены в «фамильном» стиле бренда, а в его основе лежит небезызвестная модульная «тележка» MQB. Продажи «восьмого» поколения в нашей стране не отличаются прежними рекордами. Виной тому неподъемная стоимость автомобиля (от 1,5 млн рублей – седан, от 1,8 млн рублей – универсал, от 2 380 000 рублей – Alltrack).
2017-05-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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