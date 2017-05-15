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15 мая 2017, 14:35
В далеком 1973-м в производство пошел Volkswagen Passat
Май-месяц в истории Volkswagen памятен тем, что в этом месяце 44 года назад стартовало производство Passat, первой модели нового поколения VW. Она пришла на смену популярной в свое время машине VW 1600.
Passat имел цельнометаллический кузов, привод на передние колеса, 4-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения мощностью от 55 до 110 л.с. с верхними распредвалами.
Volkswagen Passat
Выпускается с 1988 г.
Новый от 1 489 000 до 2 029 000 Р
В том памятном 1973 году концерн сумел изготовить 114 139 «Пассатов». Для сравнения: производство VW Beetle имело показатель 1 206 018 ед., Transporter – 289 022 ед., VW 411 – 73 440 ед.
В настоящее время на мировом и российском рынках представлен VW Passat VIII поколения. Он дебютировал осенью 2014-го. Внешность и интерьер выполнены в «фамильном» стиле бренда, а в его основе лежит небезызвестная модульная «тележка» MQB. Продажи «восьмого» поколения в нашей стране не отличаются прежними рекордами. Виной тому неподъемная стоимость автомобиля (от 1,5 млн рублей – седан, от 1,8 млн рублей – универсал, от 2 380 000 рублей – Alltrack).
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Беспокоился, что будет с моим мотоциклом в
Куплю хромированный молдинг заднего бампера б/ у в хорошем состоянии на W Passat B-5+ 2002г
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