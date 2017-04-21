44
21 апреля 2017, 18:18
В еще не вступившем в силу законе об ОСАГО нашли неопределенность
Автоэксперты считают, что в случае ДТП после 28 апреля 2017 года возможны конфликты между автовладельцами и страховыми компаниями из-за несовершенства вступающего в силу закона «о натуральном ОСАГО».
Вступающий в силу с 28 апреля 2017 года закон об ОСАГО не уточняет, как будет возмещаться ущерб в случае ДТП между владельцем старого и нового полисов. В тексте не упомянуто, какого образца должны быть полисы у участников ДТП, чтобы сработала схема натурального возмещения ущерба страховщиком.
Мнения по вопросу разошлись. Центробанк считает, что полис нового образца должен быть только у одного из участников ДТП, РСА пока не обладает внятной позицией, его представители признаются, что им самим не ясна формулировка закона.
Ранее мы писали
Президент России Владимир Путин сегодня, 29 марта, подписал закон о введении натуральных выплат в обязательном ...Читать далее
С другой стороны, вице-президент Ассоциации защиты страхователей Инна Жаврид считает, что для законной работы схемы натурального возмещения оба участника ДТП должны иметь новые полисы. По её мнению, в иных случаях возможны конфликты между автовладельцами и страховыми компаниями.
Отдельные страховщики, не дожидаясь официальных разъяснений, сообщили, что будут ремонтировать автомобили только в случае, если обладателем нового полиса является пострадавшая сторона.
Напомним, что с 28 апреля 2017 года ступает в силу закон об ОСАГО, согласно которому должен соблюдаться приоритет ремонта пострадавшего в ДТП автомобиля над выплатой автовладельцу денежных средств. Денежное материальное возмещение можно будет получить лишь в некоторых случаях.
Читайте по теме
Как выбрать сервис для автомобиля?
20.04.2017, 10:03
Как подготовиться к открытию навигации для маломерных судов
16.04.2017, 17:51
Высококлассные дороги строятся на доверии государства и концессионеров
15.04.2017, 18:47
Мотосалон IMIS 2017 встречает гостей
14.04.2017, 15:40
Читайте по теме
Как выбрать сервис для автомобиля?
20.04.2017, 10:03
Как подготовиться к открытию навигации для маломерных судов
16.04.2017, 17:51
Высококлассные дороги строятся на доверии государства и концессионеров
15.04.2017, 18:47
Мотосалон IMIS 2017 встречает гостей
14.04.2017, 15:40
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
ECOCOOL 68 CF 3 предназначена для обработки резанием чугунов, углеродистых и легированных сталей и сплавов алюминия. Эта водосмешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость не содержит вторичных алканоламинов/ -амидов и соответствует стандарту TRGS 611. родукт имеет низкую способность к образованию пены ...
Конечно не боец по бездорожью, они все не бойцы, кто поедет на машине за два ляма грязь месить, для этого есть УАЗ и НИВА , А если уж откровенно то машины с каждым годом все хуже и хуже но дороже и дороже. Половина опций вообще не нужна так же как и полный привод можно ставить б
| Кому: ANDREITOMS до этого времени что-то изменилось? :)
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное