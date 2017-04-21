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21 апреля 2017, 18:18

В еще не вступившем в силу законе об ОСАГО нашли неопределенность

Автоэксперты считают, что в случае ДТП после 28 апреля 2017 года возможны конфликты между автовладельцами и страховыми компаниями из-за несовершенства вступающего в силу закона «о натуральном ОСАГО».
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Вступающий в силу с 28 апреля 2017 года закон об ОСАГО не уточняет, как будет возмещаться ущерб в случае ДТП между владельцем старого и нового полисов. В тексте не упомянуто, какого образца должны быть полисы у участников ДТП, чтобы сработала схема натурального возмещения ущерба страховщиком.
 
Мнения по вопросу разошлись. Центробанк считает, что полис нового образца должен быть только у одного из участников ДТП, РСА пока не обладает внятной позицией, его представители признаются, что им самим не ясна формулировка закона.
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С другой стороны, вице-президент Ассоциации защиты страхователей Инна Жаврид считает, что для законной работы схемы натурального возмещения оба участника ДТП должны иметь новые полисы. По её мнению, в иных случаях возможны конфликты между автовладельцами и страховыми компаниями.
 
Отдельные страховщики, не дожидаясь официальных разъяснений, сообщили, что будут ремонтировать автомобили только в случае, если обладателем нового полиса является пострадавшая сторона.
 
Напомним, что с 28 апреля 2017 года ступает в силу закон об ОСАГО, согласно которому должен соблюдаться приоритет ремонта пострадавшего в ДТП автомобиля над выплатой автовладельцу денежных средств. Денежное материальное возмещение можно будет получить лишь в некоторых случаях.

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В еще не вступившем в силу законе об ОСАГО нашли неопределенность
Вступающий в силу с 28 апреля 2017 года закон об ОСАГО не уточняет, как будет возмещаться ущерб в случае ДТП между владельцем старого и нового полисов. В тексте не упомянуто, какого образца должны быть полисы у участников ДТП, чтобы сработала схема натурального возмещения ущерба страховщиком. Мнения по вопросу разошлись. Центробанк считает, что полис нового образца должен быть только у одного из участников ДТП, РСА пока не обладает внятной позицией, его представители признаются, что им самим не ясна формулировка закона.{{material_118560}}С другой стороны, вице-президент Ассоциации защиты страхователей Инна Жаврид считает, что для законной работы схемы натурального возмещения оба участника ДТП должны иметь новые полисы. По её мнению, в иных случаях возможны конфликты между автовладельцами и страховыми компаниями. Отдельные страховщики, не дожидаясь официальных разъяснений, сообщили, что будут ремонтировать автомобили только в случае, если обладателем нового полиса является пострадавшая сторона. Напомним, что с 28 апреля 2017 года ступает в силу закон об ОСАГО, согласно которому должен соблюдаться приоритет ремонта пострадавшего в ДТП автомобиля над выплатой автовладельцу денежных средств. Денежное материальное возмещение можно будет получить лишь в некоторых случаях.
2017-04-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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