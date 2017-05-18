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18 мая 2017, 10:01
В эти дни Volkswagen вспоминает свое начало работы в Польше
В мае 1993 года Volkswagen AG приобрел 25,4% капитала компании Volkswagen Poznan Sp.z.o.o. – совместного предприятия концерна и польской фирмы FSR Polmo.
После завершения первой фазы модернизации в начале 1994-го ежедневный выпуск автомобилей Transporter составил 20 ед. Данное СП позволило немецкому концерну утвердиться на польском рынке и одновременно улучшить условия для освоения рынка других восточно-европейских стран.
В мае 1998-го Volkswagen основывает в Польковице компанию Motor Polska Sp.z.o.o. После строительства, продолжавшегося около года, в этом маленьком городке открылся новый моторный завод, рассчитанный на производство до 540 000 силовых агрегатов в год.
Продукцию завода отправляли на сборочные предприятия концерна. Это были 4-цилиндровые турбодизельные двигатели, в которых использована технология впрыска топлива при помощи насос-форсунок.
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Комментарии пользователей
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Олег насчёт возможности вставить 1,9 от пасата, не помещается топливная по высоте надо поднимать крышку а так без серьёзных проблем с кип все сходится, турбину заглушил ремонт дорогой и нет гарантии пройдёт 5000 или 50000,потерял 15-20проц, хватает .
Поменяли, обновили всё что можно обновить (масло, фильтры, сальники..) но датчик масла по-прежнему пищит и масло убавляется.в чём может быть проблема?
Остановился на светофоре, машина заглохла, пытался завести, но результата ничего не дало, пришлось пробовать на буксир, через 50 метров машина завелась, такое чувство что аккумулятору не хватает заряд, хотя проехал 200 км без остановки... В чем проблема?
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