В этом году обратят внимание на Дунайский путепровод
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Дунайский путепровод через ж/д пути Витебского направления, построенный в 2004 году, планируется серьезно «подлечить» в текущем сезоне. По информации Комитета по развитию транспортной инфраструктуры СП, площадь ремонта составит 20 406 кв. метров, и на это будет отпущено 73,85 млн бюджетных рублей.
Подрядчик обещает провести замену асфальтобетонного покрытия проезжей части и деформационных швов, восстановить защитный слой бетона фасадных железобетонных карнизных блоков, а также нанести дорожную разметку.
В планах КРТИ на 2017-й до - проведение ремонта 3 транспортных тоннелей (тоннель на Канонерский остров, тоннель на площади Победы, тоннель у Ново-Каменного моста) и 4 водных переправ (мост Красного Курсанта через реку Ждановка, Мало-Крестовский мост через реку Крестовка, Иоанновский мост через Кронверкский пролив (завершение ремонтных работ), Ушаковский мост).
Необходимые конкурсные процедуры планируется провести в I квартале.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой получения пропуска МКАД, отправлял соответствующие документы в службы, постоянно приходят отказы по разным причинам.
Интересовался у коллег, знакомых, по этому поводу мало кто знает, а платить 50+ тыщ. желания нет.
Кто может поделиться по данному поводу прошу рассказать ...
Про мою бывшую
Попробую описать поиски и итоги.
Я искренне считал, что люди покупают кабриолеты не на последние деньги и это не основная машина, а состояние этой машины должно быть близкое к идеальному, даже если машине 3-4 года. Как же я заблуждался…
С мая месяца я пересмотрел очень много вариантов ...
В этом году обратят внимание на Дунайский путепровод
Подрядчик обещает провести замену асфальтобетонного покрытия проезжей части и деформационных швов, восстановить защитный слой бетона фасадных железобетонных карнизных блоков, а также нанести дорожную разметку.В планах КРТИ на 2017-й до - проведение ремонта 3 транспортных тоннелей (тоннель на Канонерский остров, тоннель на площади Победы, тоннель у Ново-Каменного моста) и 4 водных переправ (мост Красного Курсанта через реку Ждановка, Мало-Крестовский мост через реку Крестовка, Иоанновский мост через Кронверкский пролив (завершение ремонтных работ), Ушаковский мост).Необходимые конкурсные процедуры планируется провести в I квартале.
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