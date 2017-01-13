В городе на Неве угнали «Газель» с колбасой

Пару дней назад в полицию Фрунзенского района Санкт-Петербурга обратился 41-летний мужчина, работающий водителем в петербургской компании, занимающейся оптовыми продажами.
Он сообщил, что в ночь на среду от дома 34/16 на Дунайском проспекте неизвестный похитил автомобиль «Газель», в кузове которого находилось оборудование с выставок и холодильники с колбасными изделиями. Материальный ущерб составил около 1,4 млн рублей.
Как отмечают в пресс-службе регионального МВД, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника и колбасы.
| Доброго времени суток, коллеги! Читаю ваши вопросы и ответы, а сам удивляюсь: УМЗ-отстой, CUMMINS-г....о, Бизнес-позапрошлый век.
| А чем вас первые Газельки не устраивали с 406 и 405 двигателем?
| Мне, моя "ласточка", грандиозных проблем не доставляет (меняю всё по мере износа) и менять её на новую ...
Он сообщил, что в ночь на среду от дома 34/16 на Дунайском проспекте неизвестный похитил автомобиль «Газель», в кузове которого находилось оборудование с выставок и холодильники с колбасными изделиями. Материальный ущерб составил около 1,4 млн рублей. Как отмечают в пресс-службе регионального МВД, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника и колбасы.
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