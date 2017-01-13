13 января 2017, 07:55

В городе на Неве угнали «Газель» с колбасой

Пару дней назад в полицию Фрунзенского района Санкт-Петербурга обратился 41-летний мужчина, работающий водителем в петербургской компании, занимающейся оптовыми продажами.
Он сообщил, что в ночь на среду от дома 34/16 на Дунайском проспекте неизвестный похитил автомобиль «Газель», в кузове которого находилось оборудование с выставок и холодильники с колбасными изделиями. Материальный ущерб составил около 1,4 млн рублей.
 
Как отмечают в пресс-службе регионального МВД, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника и колбасы.

Новости GAZ, Газель 3302 Gazel

В избранное

Комментарии

Материал про

Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум ГАЗ 3302 Газель
| Доброго времени суток, коллеги! Читаю ваши вопросы и ответы, а сам удивляюсь: УМЗ-отстой, CUMMINS-г....о, Бизнес-позапрошлый век. | А чем вас первые Газельки не устраивали с 406 и 405 двигателем? | Мне, моя "ласточка", грандиозных проблем не доставляет (меняю всё по мере износа) и менять её на новую ...
Денис
«Газель Next»: от 699 тысяч рублей
Знакомый говорит, видел в Нижнем на дороге, возможно, опытный образец...
Redroll
«ГАЗель NEXT» - пора меняться
выглядет не плохо если начинка хороша то стоящий авто, а что интересно с волгами не ужели легенда умерла.
танк
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква ГАЗ Автомудрость ГАЗ АвтоПитер ГАЗ Дизайн и тюнинг ГАЗ Новинки и концепт кары ГАЗ Новости и акции автосалонов ГАЗ Автосалоны и дилеры марки ГАЗ Аренда и прокат авто марки ГАЗ Автоклубы и форумы автозавчастей марки ГАЗ Автосервисы и магазины автозапчастей марки ГАЗ
Главные материалы
Год ожиданий. Чем порадует авторынок в 2017-м?
Как протекают продажи Renault Duster Dakar Edition
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Продажа ГАЗ 3302 Газель
Купить ГАЗ Газель 2007 в Москве
335 000 Р
Купить ГАЗ Газель 2002 в Москве
85 000 Р
Купить ГАЗ Газель 2013 в Москве
480 000 Р
Купить ГАЗ Газель 2008 в Москве
275 000 Р
Купить ГАЗ Газель 2014 в Москве
630 000 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 65 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 10 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 22 модели
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль 3302 Газель
В городе на Неве угнали «Газель» с колбасой
Он сообщил, что в ночь на среду от дома 34/16 на Дунайском проспекте неизвестный похитил автомобиль «Газель», в кузове которого находилось оборудование с выставок и холодильники с колбасными изделиями. Материальный ущерб составил около 1,4 млн рублей. Как отмечают в пресс-службе регионального МВД, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника и колбасы.
2017-01-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2016 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG