В Индии откажутся от машин с ДВС
Как рассказал министр Энергетики Индии Пиюш Гойал, задача правительства сделать так, чтобы электромобили получили огромное распространение. «Идея заключается в том, чтобы после 2030 года в нашей стране не было продано ни одного автомобиля с бензиновой или дизельной силовой установкой».
Правда, сейчас в Индии электрокары не пользуются особой популярностью. В стране наблюдаются проблемы с инфраструктурой соответствующей и ассортиментом машин. Единственной индийской компанией, ведущей серийный выпуск полностью электрических моделей, является компания Mahindra & Mahindrа.
Правда, мировые автопроизводители решили использовать долгосрочные планы правительства себе в угоду. Сейчас разработку экологически-чистых автомобилей для индийского авторынка практически все крупные концерны.
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