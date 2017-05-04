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4 мая 2017, 17:00

В Индии откажутся от машин с ДВС

Уже через 12 лет в Индии не будут продавать машины с бензиновыми и дизельными двигателями. Местные власти планируют пересадить автомобилистов на электрические транспортные средства.
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Как рассказал министр Энергетики Индии Пиюш Гойал, задача правительства сделать так, чтобы электромобили получили огромное распространение. «Идея заключается в том, чтобы после 2030 года в нашей стране не было продано ни одного автомобиля с бензиновой или дизельной силовой установкой».

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Правда, сейчас в Индии электрокары не пользуются особой популярностью. В стране наблюдаются проблемы с инфраструктурой соответствующей и ассортиментом машин. Единственной индийской компанией, ведущей серийный выпуск полностью электрических моделей, является компания Mahindra & Mahindrа.

Правда, мировые автопроизводители решили использовать долгосрочные планы правительства себе в угоду. Сейчас разработку экологически-чистых автомобилей для индийского авторынка практически все крупные концерны.

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Блин, в Инкоме машину забронировал. Поеду на выходные. А тут читаю что пишут, и уже сомневаться начинаю.На что внимание в договоре обратить? Как вообще так цена поднялась и не заметили?Переживаю уже!!!!
Shadept
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| Кому: Akrobat Akrobat, не согласен с вами, Росинкор нормальная компания, хоть и маленькая. Мы там страхуем не только авто, но даже свою фирму. За время сотрудничества еще ни одной претензии не было.
ventil
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александр
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В Индии откажутся от машин с ДВС
Как рассказал министр Энергетики Индии Пиюш Гойал, задача правительства сделать так, чтобы электромобили получили огромное распространение. «Идея заключается в том, чтобы после 2030 года в нашей стране не было продано ни одного автомобиля с бензиновой или дизельной силовой установкой».{{material_116440}}Правда, сейчас в Индии электрокары не пользуются особой популярностью. В стране наблюдаются проблемы с инфраструктурой соответствующей и ассортиментом машин. Единственной индийской компанией, ведущей серийный выпуск полностью электрических моделей, является компания Mahindra & Mahindrа.Правда, мировые автопроизводители решили использовать долгосрочные планы правительства себе в угоду. Сейчас разработку экологически-чистых автомобилей для индийского авторынка практически все крупные концерны.
2017-05-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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