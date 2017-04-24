23
24 апреля 2017, 16:31
В Калининграде запущено производство Genesis G80
На предприятии «Автотор» в Калининграде дали старт серийному производству нового седана Genesis G80. Это вторая модель бренда, выпускаемая на российской площадке.
Genesis G80 собирается рядом с G90, серийное производство которого стартовало в октябре прошлого года.
В России Genesis G80 будет продаваться с 2-литровым мотором, оснащенным турбонаддувом. Есть 2 версии двигателя - на 197 и на 245 л.с. Что касается крутящего момента, то у обоих силовых агрегатов он составит 353 Нм. Моторы будут работать в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Тип привода возможен как задний, так и передний.
Новинка имеет эргономичный салон, адаптивную подвеску Genesis Adaptive Control Suspension с несколькими режимами вождения.
К слову, в других странах Genesis G80 можно встретить с мотором на 3,3 литра 282 л.с. и еще более мощными двигателями - 315 и 426 л.с.
Как заявлялось ранее, в России G80 будет стоить от 2 500 000 рублей. Седан предложен покупателям в 4 комплектациях: Business (2 500 000 рублей), Advance (2 800 000 рублей), Premier (3 100 000 рублей) и Luxury (3 400 000 рублей). Для всех версий, кроме базовых, доступны пакеты опций Advanced Multimedia, Adaptive Suspension, VIP и Elite.
На данный момент бренд Genesis представлен на рынках Кореи, Северной Америки, России и Ближнего Востока.
Совместный проект предприятия «Автотор» и Hyundai Motor Company по производству легковых автомобилей стартовал в 2013 году. В марте 2016 года подписано Соглашение о стратегическом партнерстве и развитии совместного инвестиционного проекта между «Автотор» и Hyundai Motor Company. В документе определена программа наращивания объемов производства автомобилей Hyundai. Всего с момента начала реализации проекта было произведено более 40 000 легковых автомобилей Hyundai.
Сам завод «Автотор» основан в 1994 году в Калининграде. Первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, начав сотрудничество с KIA Motors, производство ведется с 1997 года. Сейчас «Автотор» выпускает автомобили под марками BMW, Kia, Hyundai. Общий объем производства превысил 1,6 млн экземпляров.
Комплектации и технические характеристики
|Hyundai Genesis Sport 3.8 AT 4x4
|Hyundai Genesis Sport 3.8 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|Кузов
|седан
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|315
|315
|Объем двигателя
|3778
|3778
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|полный
|Городской цикл
|16.2
|16.2
|Загородный цикл
|8.9
|8.9
|Смешанный цикл
|11.6
|11.6
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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02.06.2016, 13:09
Рынку по-прежнему тяжело, но он борется за место под солнцем
15.05.2016, 22:39
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