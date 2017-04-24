23
24 апреля 2017, 16:31

В Калининграде запущено производство Genesis G80

На предприятии «Автотор» в Калининграде дали старт серийному производству нового седана Genesis G80. Это вторая модель бренда, выпускаемая на российской площадке.
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Genesis G80 собирается рядом с G90, серийное производство которого стартовало в октябре прошлого года.
В России Genesis G80 будет продаваться с 2-литровым мотором, оснащенным турбонаддувом. Есть 2 версии двигателя - на 197 и на 245 л.с. Что касается крутящего момента, то у обоих силовых агрегатов он составит 353 Нм. Моторы будут работать в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Тип привода возможен как задний, так и передний.
 
Новинка имеет эргономичный салон, адаптивную подвеску Genesis Adaptive Control Suspension с несколькими режимами вождения.
 
К слову, в других странах Genesis G80 можно встретить с мотором на 3,3 литра 282 л.с. и еще более мощными двигателями - 315 и 426 л.с.
 
Как заявлялось ранее, в России G80 будет стоить от 2 500 000 рублей. Седан предложен покупателям в 4 комплектациях: Business (2 500 000 рублей), Advance (2 800 000 рублей), Premier (3 100 000 рублей) и Luxury (3 400 000 рублей). Для всех версий, кроме базовых, доступны пакеты опций Advanced Multimedia, Adaptive Suspension, VIP и Elite.
 
На данный момент бренд Genesis представлен на рынках Кореи, Северной Америки, России и Ближнего Востока.
 
Совместный проект предприятия «Автотор» и Hyundai Motor Company по производству легковых автомобилей стартовал в 2013 году. В марте 2016 года подписано Соглашение о стратегическом партнерстве и развитии совместного инвестиционного проекта между «Автотор» и Hyundai Motor Company. В документе определена программа наращивания объемов производства автомобилей Hyundai. Всего с момента начала реализации проекта было произведено более 40 000 легковых автомобилей Hyundai.
 
Сам завод «Автотор» основан в 1994 году в Калининграде. Первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, начав сотрудничество с KIA Motors, производство ведется с 1997 года. Сейчас «Автотор» выпускает автомобили под марками BMW, Kia, Hyundai. Общий объем производства превысил 1,6 млн экземпляров.

Комплектации и технические характеристики

Hyundai Genesis Sport 3.8 AT 4x4Hyundai Genesis Sport 3.8 AT 4x4
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2016 2016
Кузовседан седан
Количество дверей/мест4/5 4/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин315 315
Объем двигателя3778 3778
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая Автоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный полный
Городской цикл16.2 16.2
Загородный цикл8.9 8.9
Смешанный цикл11.6 11.6
ТопливоАИ-95 АИ-95
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В Калининграде запущено производство Genesis G80
Genesis G80 собирается рядом с G90, серийное производство которого стартовало в октябре прошлого года.В России Genesis G80 будет продаваться с 2-литровым мотором, оснащенным турбонаддувом. Есть 2 версии двигателя - на 197 и на 245 л.с. Что касается крутящего момента, то у обоих силовых агрегатов он составит 353 Нм. Моторы будут работать в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Тип привода возможен как задний, так и передний. Новинка имеет эргономичный салон, адаптивную подвеску Genesis Adaptive Control Suspension с несколькими режимами вождения. К слову, в других странах Genesis G80 можно встретить с мотором на 3,3 литра 282 л.с. и еще более мощными двигателями - 315 и 426 л.с. Как заявлялось ранее, в России G80 будет стоить от 2 500 000 рублей. Седан предложен покупателям в 4 комплектациях: Business (2 500 000 рублей), Advance (2 800 000 рублей), Premier (3 100 000 рублей) и Luxury (3 400 000 рублей). Для всех версий, кроме базовых, доступны пакеты опций Advanced Multimedia, Adaptive Suspension, VIP и Elite. На данный момент бренд Genesis представлен на рынках Кореи, Северной Америки, России и Ближнего Востока. Совместный проект предприятия «Автотор» и Hyundai Motor Company по производству легковых автомобилей стартовал в 2013 году. В марте 2016 года подписано Соглашение о стратегическом партнерстве и развитии совместного инвестиционного проекта между «Автотор» и Hyundai Motor Company. В документе определена программа наращивания объемов производства автомобилей Hyundai. Всего с момента начала реализации проекта было произведено более 40 000 легковых автомобилей Hyundai. Сам завод «Автотор» основан в 1994 году в Калининграде. Первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, начав сотрудничество с KIA Motors, производство ведется с 1997 года. Сейчас «Автотор» выпускает автомобили под марками BMW, Kia, Hyundai. Общий объем производства превысил 1,6 млн экземпляров.
2017-04-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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