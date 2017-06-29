В Калуге начали выпускать новый Skoda Rapid
Уже начиная с комплектации Entry на Rapid устанавливаются центральный замок и два складных ключа с дистанционным управлением, указатели поворота в зеркалах заднего вида. Корпуса зеркал и ручки дверей выкрашены в цвет кузова.
В список опций модели теперь входят передние датчики парковки, система автоматического управления дальним светом, два разъема USB на заднем ряду, а также светодиодные фонари, фоновая подсветка салона и новые аудиосистемы.
В силовую линейку чешской новинки вошли 3 бензиновых двигателя. Базовым агрегатом является бензиновый 4-цилиндровый атмосферный 1.6 MPI мощностью 90 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Более мощный вариант – 1.6 MPI мощностью 110 л.с. – может выступать в паре с 6-диапазонным «автоматом». Наконец, в линейке появился турбированный мотор 1.4 TSI мощностью 125 л. с.
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