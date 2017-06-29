29 июня 2017, 14:52

В Калуге начали выпускать новый Skoda Rapid

На заводе Volkswagen в Калуге стартовало производство обновленного лифтбека Skoda Rapid. Выпуск автомобиля налажен по полному циклу. Ежедневно с конвейера предприятия будет сходить по 110 машин чешской модели.
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  В Калуге начали выпускать новый Skoda Rapid Skoda Rapid В Калуге начали выпускать новый Skoda Rapid
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Skoda Rapid
Выпускается с 2014 г.
Новый от 574 000 до 960 000 Р
Объявлений: 265
Отзывов: 1
Лифтбек получил новую головную оптику: отныне автомобиль может оснащаться биксеноновыми фарами с интегрированными светодиодными дневными ходовыми огнями. Новая форма противотуманных фар и бампера также отличают переднюю часть «Рапида». Покупателям также доступны к заказу легкосплавные диски в новом дизайне.

Уже начиная с комплектации Entry на Rapid устанавливаются центральный замок и два складных ключа с дистанционным управлением, указатели поворота в зеркалах заднего вида. Корпуса зеркал и ручки дверей выкрашены в цвет кузова.

В список опций модели теперь входят передние датчики парковки, система автоматического управления дальним светом, два разъема USB на заднем ряду, а также светодиодные фонари, фоновая подсветка салона и новые аудиосистемы.

В силовую линейку чешской новинки вошли 3 бензиновых двигателя. Базовым агрегатом является бензиновый 4-цилиндровый атмосферный 1.6 MPI мощностью 90 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Более мощный вариант – 1.6 MPI мощностью 110 л.с. – может выступать в паре с 6-диапазонным «автоматом». Наконец, в линейке появился турбированный мотор 1.4 TSI мощностью 125 л. с.

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приобретение автомобиля
По поводу деда, доведенного до инфаркта. Такое все чаще практикуют автосалоны. То машина не той комплектации - доплатите, то цена скаканула.
callhelp
приобретение автомобиля
Приобрела свой первый автомобиль в кредит Шкода Рапид.Процент адекватный , и меня всё в этом плане устроило. Спасибо за это менеджерам Дмитрию Шарандо и Алексею Горбунову.
tatjanarazbez
Форум Skoda Yeti
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
Александр
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В Калуге начали выпускать новый Skoda Rapid
{{model_3320}}Лифтбек получил новую головную оптику: отныне автомобиль может оснащаться биксеноновыми фарами с интегрированными светодиодными дневными ходовыми огнями. Новая форма противотуманных фар и бампера также отличают переднюю часть «Рапида». Покупателям также доступны к заказу легкосплавные диски в новом дизайне.Уже начиная с комплектации Entry на Rapid устанавливаются центральный замок и два складных ключа с дистанционным управлением, указатели поворота в зеркалах заднего вида. Корпуса зеркал и ручки дверей выкрашены в цвет кузова.В список опций модели теперь входят передние датчики парковки, система автоматического управления дальним светом, два разъема USB на заднем ряду, а также светодиодные фонари, фоновая подсветка салона и новые аудиосистемы.В силовую линейку чешской новинки вошли 3 бензиновых двигателя. Базовым агрегатом является бензиновый 4-цилиндровый атмосферный 1.6 MPI мощностью 90 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Более мощный вариант – 1.6 MPI мощностью 110 л.с. – может выступать в паре с 6-диапазонным «автоматом». Наконец, в линейке появился турбированный мотор 1.4 TSI мощностью 125 л. с.
2017-06-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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