3 июня 2017, 20:49
В Калуге остановлена сборка Volkswagen
На заводе в Калуге приостановлен выпуск автомобилей Audi и Volkswagen Touareg. Об этом сообщил руководитель Калужской области Анатолий Артамонов. Им же названы причины приостановки.
Как отмечает губернатор, Volkswagen уже второй год уверенно увеличивает объемы производства, а также экспорт всей продукции, включая и другие предприятия автомобилестроения. В конце мая 2017 года концерн Volkswagen остановил сборку на калужском заводе внедорожника Touareg, однако его, как и раньше, поставляют дилерам, где он по-прежнему популярен.
Напомним, что 28 мая стало известно, что Volkswagen может перейти к выпуску автомобилей под возрожденным брендом «Москвич». Немецкий концерн выкупил права на него в 2010 году после банкротства предприятия.
Уже несколько месяцев Volkswagen занимается разработкой модульной архитектуры MEB, специально предназначенной для электромобилей. Ожидается, что первые серийные машины из нового семейства появятся в 2019 году и, как ранее заявлял глава автопроизводителя Маттиас Мюллер, будут стоить «столько же, сколько сегодняшние дизели». Запас хода без подзарядки батарей составит около 600 км.
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Олег насчёт возможности вставить 1,9 от пасата, не помещается топливная по высоте надо поднимать крышку а так без серьёзных проблем с кип все сходится, турбину заглушил ремонт дорогой и нет гарантии пройдёт 5000 или 50000,потерял 15-20проц, хватает .
Поменяли, обновили всё что можно обновить (масло, фильтры, сальники..) но датчик масла по-прежнему пищит и масло убавляется.в чём может быть проблема?
Остановился на светофоре, машина заглохла, пытался завести, но результата ничего не дало, пришлось пробовать на буксир, через 50 метров машина завелась, такое чувство что аккумулятору не хватает заряд, хотя проехал 200 км без остановки... В чем проблема?
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