В Калуге прекратят выпуск Volkswagen Tiguan

Правда, речь только о первом поколении кроссовера. В течение месяца на предприятии Volkswagen Group Rus выпускали Tiguan 1-й и 2-й генераций. Создан товарный запас для дилеров.
На данный момент модель первой генерации стоит в России от 1 179 000 рублей. За такую сумму можно получить автомобиль в переднеприводном исполнении, с мотором TSI на 1,4 литра, выдающим 122 л.с. В связке с двигателем работает «механика». Полноприводная версия стоит от 1 459 000 рублей.
Новый Volkswagen Tiguan начнут продавать в РФ в январе 2017 года. Цены на него уже известны.
Полный привод и АКПП теперь предлагаются не только с бензиновым двигателем 2,0 литра, но и с 1,4. Цена на Tiguan 1,4 (125 л.с.) с «автоматом» и передним приводом составит 1 559 000 руб., а на Tiguan 1,4 (150 л.с.) с аналогичной коробкой и полным приводом – 1 769 000 руб.
Уже в базовой комплектации модель оснащается 17-дюймовыми легкосплавными дисками Montana, черными рейлингами на крыше, светодиодными задними фонарями и передними противотуманными фарами с поворотной подсветкой. Для вариантов Comfortline и Highline доступна панорамная крыша со сдвижным люком и фоновой подсветкой, а также светодиодные фары. В зависимости от комплектации, Tiguan может предложить хромированную отделку элементов экстерьера и светодиодные задние 3D-фонари.
Масса модели уменьшена на 50 кг по сравнению с предшественником. При этом существенно увеличилось пространство в салоне и багажном отделении. Максимальный объем для хранения и перевозки составляет 615 литров, до 1 655 - при сложенных спинках задних сидений. В качестве опции в Comfortline и Highline доступны эргономичные сиденья ergoActive из алькантары, c 14-позиционной регулировкой и функцией массажа, а также сиденья Smart Comfort Seats с кожаной отделкой Vienna, с электроприводом и функцией памяти.
Приборная панель нового Tiguan в базовой комплектации оборудуется многофункциональным дисплеем Plus. Кроме того, для версии Comfortline доступен цветной дисплей Premium и аудиосистема Composition Colour (с цветным сенсорным дисплеем 5 дюймов) и Composition Media (с цветным сенсорным дисплеем 8 дюймов). В базе для версии Highline и в качестве опции для других версий предлагается цифровая приборная панель Active Info Display (с дисплеем 12 дюймов). Есть возможность синхронизации информационно-развлекательной системы со смартфонами с помощью опции App-Connect.
На дизель устанавливай автономный стояночный отопитель, дизели не греются, а электрический подогреватель воздуха слабый. Я за 10-15 минут до пуска двигателя дистанционно включаю отопитель и когда сажусь в машину она полностью прогревается через 10 минут до 80 градусов при -20 на улице.
На данный момент модель первой генерации стоит в России от 1 179 000 рублей. За такую сумму можно получить автомобиль в переднеприводном исполнении, с мотором TSI на 1,4 литра, выдающим 122 л.с. В связке с двигателем работает «механика». Полноприводная версия стоит от 1 459 000 рублей. Новый Volkswagen Tiguan начнут продавать в РФ в январе 2017 года. Цены на него уже известны.Полный привод и АКПП теперь предлагаются не только с бензиновым двигателем 2,0 литра, но и с 1,4. Цена на Tiguan 1,4 (125 л.с.) с «автоматом» и передним приводом составит 1 559 000 руб., а на Tiguan 1,4 (150 л.с.) с аналогичной коробкой и полным приводом – 1 769 000 руб. Уже в базовой комплектации модель оснащается 17-дюймовыми легкосплавными дисками Montana, черными рейлингами на крыше, светодиодными задними фонарями и передними противотуманными фарами с поворотной подсветкой. Для вариантов Comfortline и Highline доступна панорамная крыша со сдвижным люком и фоновой подсветкой, а также светодиодные фары. В зависимости от комплектации, Tiguan может предложить хромированную отделку элементов экстерьера и светодиодные задние 3D-фонари. Масса модели уменьшена на 50 кг по сравнению с предшественником. При этом существенно увеличилось пространство в салоне и багажном отделении. Максимальный объем для хранения и перевозки составляет 615 литров, до 1 655 - при сложенных спинках задних сидений. В качестве опции в Comfortline и Highline доступны эргономичные сиденья ergoActive из алькантары, c 14-позиционной регулировкой и функцией массажа, а также сиденья Smart Comfort Seats с кожаной отделкой Vienna, с электроприводом и функцией памяти. Приборная панель нового Tiguan в базовой комплектации оборудуется многофункциональным дисплеем Plus. Кроме того, для версии Comfortline доступен цветной дисплей Premium и аудиосистема Composition Colour (с цветным сенсорным дисплеем 5 дюймов) и Composition Media (с цветным сенсорным дисплеем 8 дюймов). В базе для версии Highline и в качестве опции для других версий предлагается цифровая приборная панель Active Info Display (с дисплеем 12 дюймов). Есть возможность синхронизации информационно-развлекательной системы со смартфонами с помощью опции App-Connect.
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