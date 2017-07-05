5 июля 2017, 18:23

В Казахстане УАЗ организовал показ спецтехники на базе своих внедорожников

В рамаках серии мероприятий «Silk Way Road Show», которые прошли в г. Астана в начале июля, Ульяновский автомобильный завод представил серийные автомобили и спецтехнику на базе внедорожников УАЗ.
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УАЗ Патриот Классик 2.7 МТ 4х4
2.7 л, 135 л.с
Механическая 5-ступенчатая
150 км/ч
4785 x 1900 x 2005 мм
полный
АИ-92
749 000 руб
Все характеристики
Завод представил серийные разработки - автомобили УАЗ Патриот и УАЗ Пикап, которые присутствуют не только на российском рынке, но и за рубежом. Казахстан традиционно является одним из основных экспортных регионов для отечественных внедорожников.

Кроме привычных моделей завод продемонстрировал специализированные автомобили, разработанные совместно с партнерами компании. Посетители мероприятия познакомились с бронированным автомобилем «Есаул», изготовленный предприятием «Техника» (г. Дзержинск) на шасси УАЗ ПАТРИОТ и УАЗ ПИКАП, снегоболотоходом ЯМАЛ 4х4 на шинах супернизкого давления, «донором» для которого выступил бензиновый УАЗ КАРГО.

Помимо этого, на мероприятии был продемонстрирован автомобиль скорой медицинской помощи класса «B» на базе фургона УАЗ 314195, патрульный внедорожник ПАТРИОТ и спецавтомобиль для перевозки задержанных, используемый в полиции, а также кинологический автомобиль на шасси УАЗ ПИКАП.

В настоящее время Ульяновский автомобильный завод экспортирует весь модельный ряд на территорию Республики Казахстан.

Дизайн и тюнинг UAZ Patriot, 3163

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В Казахстане УАЗ организовал показ спецтехники на базе своих внедорожников
{{params_57438}}Завод представил серийные разработки - автомобили УАЗ Патриот и УАЗ Пикап, которые присутствуют не только на российском рынке, но и за рубежом. Казахстан традиционно является одним из основных экспортных регионов для отечественных внедорожников.Кроме привычных моделей завод продемонстрировал специализированные автомобили, разработанные совместно с партнерами компании. Посетители мероприятия познакомились с бронированным автомобилем «Есаул», изготовленный предприятием «Техника» (г. Дзержинск) на шасси УАЗ ПАТРИОТ и УАЗ ПИКАП, снегоболотоходом ЯМАЛ 4х4 на шинах супернизкого давления, «донором» для которого выступил бензиновый УАЗ КАРГО.Помимо этого, на мероприятии был продемонстрирован автомобиль скорой медицинской помощи класса «B» на базе фургона УАЗ 314195, патрульный внедорожник ПАТРИОТ и спецавтомобиль для перевозки задержанных, используемый в полиции, а также кинологический автомобиль на шасси УАЗ ПИКАП.В настоящее время Ульяновский автомобильный завод экспортирует весь модельный ряд на территорию Республики Казахстан.
2017-07-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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