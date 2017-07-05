В Казахстане УАЗ организовал показ спецтехники на базе своих внедорожников
|УАЗ Патриот Классик 2.7 МТ 4х4
|2.7 л, 135 л.с
|Механическая 5-ступенчатая
|150 км/ч
|4785 x 1900 x 2005 мм
|полный
|АИ-92
|749 000 руб
|Все характеристики
Кроме привычных моделей завод продемонстрировал специализированные автомобили, разработанные совместно с партнерами компании. Посетители мероприятия познакомились с бронированным автомобилем «Есаул», изготовленный предприятием «Техника» (г. Дзержинск) на шасси УАЗ ПАТРИОТ и УАЗ ПИКАП, снегоболотоходом ЯМАЛ 4х4 на шинах супернизкого давления, «донором» для которого выступил бензиновый УАЗ КАРГО.
Помимо этого, на мероприятии был продемонстрирован автомобиль скорой медицинской помощи класса «B» на базе фургона УАЗ 314195, патрульный внедорожник ПАТРИОТ и спецавтомобиль для перевозки задержанных, используемый в полиции, а также кинологический автомобиль на шасси УАЗ ПИКАП.
В настоящее время Ульяновский автомобильный завод экспортирует весь модельный ряд на территорию Республики Казахстан.
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