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17 апреля 2017, 16:01
В Китае наблюдается «бум» кроссоверов
Власти Китая собираются бороться с популярностью вседорожников в стране. Уже в ближайшее время в стране могут быть наложены санкции на тех, кто предпочитает небольшим транспортным средствам кроссоверы.
Чиновники заявляют, что оснащаемые бензиновыми моторами транспортные средства, в первую очередь обладающие особыми свойствами по проходимости, загрязняют окружающую среду.
По официальным данным, продажи кроссоверов в Китае только за 3 месяца этого года увеличились на 21 % – до 2 400 000 ед. В то же время на рынке более чем на 4 % снизился интерес к электрокарам, их приобретено около 56 000 ед. Все эти тенденции не лучшим образом сказываются на состоянии окружающей среды.
Власти намерены ввести для производителей правило – чтобы 8 % от общего объема продукции, предлагаемой в КНР, составляли электрокары. Производители, в свою очередь, продолжают настаивать, что структуру автопроизводства диктует прежде всего рынок. Проще говоря, концерны производят те авто, которые покупают.
Добавим, что первая реакция рынка на грядущие изменения уже пошла. В Китае снизился объем реализации гибридов и электрокаров ввиду сокращения перечня моделей, на покупку которых правительство выделяет субсидии.
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