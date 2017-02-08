8 февраля 2017, 12:03

В Китае начнутся продажи Brilliance H3

Компания выведет на китайский рынок седан H3 уже в марте текущего года. Отметим, что производство модели началось летом 2016 года. Предполагалось, что новинка у дилеров появится еще в прошлом году.
Длина четырехдверки составляет 4 640 мм, ширина - 1 790 мм, высота - 1 445 мм, а размер колесной базы -2 660 мм. В Китае автомобиль будет доступен с бензиновым 1,5-литровым двигателей, генерирующим 150 л.с. В паре с мотором предлагается 5-скоростная механическая трансмиссия. В модельной линейке китайской марки модель H3 заменит седан H330.
 
Перечень оснащения в зависимости от исполнения может включать 16-дюймовые легкосплавные диски, мультимедийный комплекс с 7-дюймовым сенсорным монитором, камеру заднего вида, систему бесключевого доступа в салон, парковочный ассистент, круиз-контроль и люк с электроприводом.
 
Стоимость новинки пока не называется. Предполагается, что новинка обойдется покупателям по цене от 70 000 юаней, это порядка 600 000 рублей.
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Отзывы по теме
Форум Brilliance M2
Почитал тут у вас про расход, откуда вы берете такие показатели 13 - 14 литров? Я езжу уже 4 год, в городе 7 - 7,5, по трассе иногда меньше 5 литров укладываюсь, но если конечно "зажечь", то по трассе около 7 литров! Но у меня другая проблема, провода высокого напряжения нужны! Кто подскажет от чего ...
Виталий
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Илья
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Прошла 65000,второй год в эксплуатации.Перегорели две лампы ближнего света.Расходники по пробегу.
dnestr200
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В Китае начнутся продажи Brilliance H3
Длина четырехдверки составляет 4 640 мм, ширина - 1 790 мм, высота - 1 445 мм, а размер колесной базы -2 660 мм. В Китае автомобиль будет доступен с бензиновым 1,5-литровым двигателей, генерирующим 150 л.с. В паре с мотором предлагается 5-скоростная механическая трансмиссия. В модельной линейке китайской марки модель H3 заменит седан H330. Перечень оснащения в зависимости от исполнения может включать 16-дюймовые легкосплавные диски, мультимедийный комплекс с 7-дюймовым сенсорным монитором, камеру заднего вида, систему бесключевого доступа в салон, парковочный ассистент, круиз-контроль и люк с электроприводом. Стоимость новинки пока не называется. Предполагается, что новинка обойдется покупателям по цене от 70 000 юаней, это порядка 600 000 рублей.
2017-02-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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