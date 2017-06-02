2 июня 2017, 19:00

В Китае наладят выпуск электрических Mercedes-Benz

В Пекине построят завод, где будут выпускать автомобили Mercedes-Benz с электрическими двигателями. Соответствующее соглашение подписали представители концерна Daimler и китайского холдинга BAIC.
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Помимо этого руководство концерна Daimler одобрило проект строительства завода по производству аккумуляторов для электрокаров. Он будет построен в городе Каменц и станет крупнейшим подобным предприятием в Европе.

Запуск предприятия намечен на 2018 год. Чтобы наладить массовое производство аккумуляторов для электромобилей Mercedes-Benz и smart, концерну потребуется 500 млн евро. Производственные мощности расположатся на территории около 20 гектаров.

Первым электрическим «Мерседесом» станет кроссовер, который сможет конкурировать с Tesla Model X. Прототип такого автомобиля был представлен осенью прошлого года на Парижском автосалоне.

Дизайн и тюнинг Мерседес Бенц, Мерседес

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Отзывы по теме
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В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
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В Китае наладят выпуск электрических Mercedes-Benz
{{material_id}} Помимо этого руководство концерна Daimler одобрило проект строительства завода по производству аккумуляторов для электрокаров. Он будет построен в городе Каменц и станет крупнейшим подобным предприятием в Европе.Запуск предприятия намечен на 2018 год. Чтобы наладить массовое производство аккумуляторов для электромобилей Mercedes-Benz и smart, концерну потребуется 500 млн евро. Производственные мощности расположатся на территории около 20 гектаров.Первым электрическим «Мерседесом» станет кроссовер, который сможет конкурировать с Tesla Model X. Прототип такого автомобиля был представлен осенью прошлого года на Парижском автосалоне.
2017-06-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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