13 января 2017, 16:38

В Китае стартовали продажи копии Mitsubishi L200

Пикап Changfeng Leopard CT7, являющийся лицензионной копией известной модели, доступен покупателям этой страны с 2 вариантами двигателя разных мощностей.

Наиболее доступная версия с механической КПП и моноприводом будет стоить от 11 570 долларов. Более полная версия с «автоматом» и полным приводом обойдется в 20 260 долларов. Покупатели могут выбрать из 22 комплектаций. К тому же, пикап получил 2 варианта кабины - стандартную и удлиненную.

Силовая линейка модели представлена 2,4-литровым бензиновым двигателем от Mitsubishi, который выдает 136 л.с., и 1,9-литровым дизельным турбоагрегатом аналогичной мощности. На данный момент китайские дилеры предлагают покупателям дизельные комплектации модели с «механикой». Бензиновые варианты с автоматической трансмиссией появятся несколько позже.

Новый Changfeng Leopard CT7, как ожидают эксперты, составит конкуренцию пикапам Great Wall Wingle 5 и Huanghai N1.

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В Китае стартовали продажи копии Mitsubishi L200
Наиболее доступная версия с механической КПП и моноприводом будет стоить от 11 570 долларов. Более полная версия с «автоматом» и полным приводом обойдется в 20 260 долларов. Покупатели могут выбрать из 22 комплектаций. К тому же, пикап получил 2 варианта кабины - стандартную и удлиненную. Силовая линейка модели представлена 2,4-литровым бензиновым двигателем от Mitsubishi, который выдает 136 л.с., и 1,9-литровым дизельным турбоагрегатом аналогичной мощности. На данный момент китайские дилеры предлагают покупателям дизельные комплектации модели с «механикой». Бензиновые варианты с автоматической трансмиссией появятся несколько позже. Новый Changfeng Leopard CT7, как ожидают эксперты, составит конкуренцию пикапам Great Wall Wingle 5 и Huanghai N1.
2017-01-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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