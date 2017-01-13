В Китае стартовали продажи копии Mitsubishi L200
Наиболее доступная версия с механической КПП и моноприводом будет стоить от 11 570 долларов. Более полная версия с «автоматом» и полным приводом обойдется в 20 260 долларов. Покупатели могут выбрать из 22 комплектаций. К тому же, пикап получил 2 варианта кабины - стандартную и удлиненную.
Силовая линейка модели представлена 2,4-литровым бензиновым двигателем от Mitsubishi, который выдает 136 л.с., и 1,9-литровым дизельным турбоагрегатом аналогичной мощности. На данный момент китайские дилеры предлагают покупателям дизельные комплектации модели с «механикой». Бензиновые варианты с автоматической трансмиссией появятся несколько позже.
Новый Changfeng Leopard CT7, как ожидают эксперты, составит конкуренцию пикапам Great Wall Wingle 5 и Huanghai N1.
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