23 января 2017, 14:55

В Китае стартовали продажи обновленного Audi Q3

Первые машины поступили в дилерские центры и уже доступны покупателям в 11 комплектациях. После рестайлинга модель оснащается LED-оптикой, новой отделкой салона и другими опциями.
Базовая комплектация Q3 оценена в 234 200 юаней, за самую дорогую сборку придется отдать около 342 800 юаней. Это примерно 2 032 000 рублей и 2 974 000 рублей соответственно.
 
На китайском рынке кроссовер доступен с прежними моторами. Базовая комплектация оснащена бензиновым двигателем 1,4 TFSI, который способен генерировать 150 л.с., в то время как 2-литровая модификация мотора достигает производительности 180 и 220 л.с. В зависимости от комплектации в тандеме с мотором работает «механика» либо автоматическая трансмиссия S-Tronic.
 
Напомним, что в этом году производитель обещал презентовать электрическую версию модели.

Комплектации и технические характеристики

Audi Q3 RS 2.5 AMT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин340
Объем двигателя2480
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводполный
Городской цикл11.8
Загородный цикл6.8
Смешанный цикл8.6
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто Ауди Q3, ку3

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi Q3
Хорошая машина, можно поискать на сервисах вроде avtosito
Аркаша
Покупка Audi Q3
Если материальное положение позволяет, то конечно брать!) С такими наворотами тачку всегда с руками и ногами купят, если что.
StepanovKiril
Форум Audi A6
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
AlexKuzmin
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В Китае стартовали продажи обновленного Audi Q3
Базовая комплектация Q3 оценена в 234 200 юаней, за самую дорогую сборку придется отдать около 342 800 юаней. Это примерно 2 032 000 рублей и 2 974 000 рублей соответственно. На китайском рынке кроссовер доступен с прежними моторами. Базовая комплектация оснащена бензиновым двигателем 1,4 TFSI, который способен генерировать 150 л.с., в то время как 2-литровая модификация мотора достигает производительности 180 и 220 л.с. В зависимости от комплектации в тандеме с мотором работает «механика» либо автоматическая трансмиссия S-Tronic. Напомним, что в этом году производитель обещал презентовать электрическую версию модели.
2017-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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