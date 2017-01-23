В Китае стартовали продажи обновленного Audi Q3

Первые машины поступили в дилерские центры и уже доступны покупателям в 11 комплектациях. После рестайлинга модель оснащается LED-оптикой, новой отделкой салона и другими опциями.
Базовая комплектация Q3 оценена в 234 200 юаней, за самую дорогую сборку придется отдать около 342 800 юаней. Это примерно 2 032 000 рублей и 2 974 000 рублей соответственно.
На китайском рынке кроссовер доступен с прежними моторами. Базовая комплектация оснащена бензиновым двигателем 1,4 TFSI, который способен генерировать 150 л.с., в то время как 2-литровая модификация мотора достигает производительности 180 и 220 л.с. В зависимости от комплектации в тандеме с мотором работает «механика» либо автоматическая трансмиссия S-Tronic.
Напомним, что в этом году производитель обещал презентовать электрическую версию модели.
Базовая комплектация Q3 оценена в 234 200 юаней, за самую дорогую сборку придется отдать около 342 800 юаней. Это примерно 2 032 000 рублей и 2 974 000 рублей соответственно. На китайском рынке кроссовер доступен с прежними моторами. Базовая комплектация оснащена бензиновым двигателем 1,4 TFSI, который способен генерировать 150 л.с., в то время как 2-литровая модификация мотора достигает производительности 180 и 220 л.с. В зависимости от комплектации в тандеме с мотором работает «механика» либо автоматическая трансмиссия S-Tronic. Напомним, что в этом году производитель обещал презентовать электрическую версию модели.
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