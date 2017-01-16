В Китае видели новинку Wey

Кроссовер Wey 01, выход которого запланирован на апрель этого года, запечатлен фотошпионами на улицах. Интерес к дебютной для бренда модели - не ниже, чем к Haval.
Производитель оснастил модель 2-литровым бензиновым турбодвигателем 234 л.с. Размеры авто составят 4 600 мм/1 860 мм х 1 720 мм, а колесная база будет 2 860 мм.
Информации о внутреннем оснащении автомобиля пока нет. По неофициальным данным, на Шанхайском салоне посетителям представят многофункциональный кроссовер с широким набором опций: круиз-контролем¸ светодиодными фарами, мультимедийной системой с 12-дюмовым дисплеем. Некоторыми функциям можно будет управлять при помощи смартфона.
Напомним, что Wey - новый бренд концерна Great Wall, который также владеет маркой Haval.
Привет всем!!!У меня тоже беда после морозов -34.Машину заправил на газпроме (31.12.2016) полный бак и добавил анти гель и оставил её (11.01.2017) .Появился рейс (у меня Нисан кабстар мотор ZD30) на улице было -10,завёл хорошо проехал км 20 загорелась лампа тормозухи (но тормозуха на месте) и следом ...
Насторожил свободный ход руля. Оказалось, поперечная рулевая тяга. Долго тянул с заменой. Ну а как поступить? Слишком дешевые запчасти --то брак, то без гарантий. Мол, сломается, плати сам. Нормально вообще. Вспомнил про EGT, что знакомые колодки такой марки ставили, ни разу не жаловались. Бренд не хают ...
Производитель оснастил модель 2-литровым бензиновым турбодвигателем 234 л.с. Размеры авто составят 4 600 мм/1 860 мм х 1 720 мм, а колесная база будет 2 860 мм. Информации о внутреннем оснащении автомобиля пока нет. По неофициальным данным, на Шанхайском салоне посетителям представят многофункциональный кроссовер с широким набором опций: круиз-контролем¸ светодиодными фарами, мультимедийной системой с 12-дюмовым дисплеем. Некоторыми функциям можно будет управлять при помощи смартфона. Напомним, что Wey - новый бренд концерна Great Wall, который также владеет маркой Haval.
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