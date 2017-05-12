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12 мая 2017, 16:47

В Крыму начали строительство трассы «Таврида»

В Крыму заложили памятный камень, символизирующий начало строительства автомобильной дороги «Таврида». По 4-полосной дороге I категории длиной 237,5 км можно будет передвигаться со скоростью 120 км/ч.
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В Крыму начали строительство трассы «Таврида» ,

Трасса пройдет по территории Крыма с востока на запад по маршруту Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь и станет основой автодорожной сети полуострова. Новая автомобильная дорога обеспечит транспортную связь Симферополя с западными районами и территорией Краснодарского края. Помимо этого, она разгрузит уличную сеть населенных пунктов от движения большегрузного и транзитного транспорта. На всем протяжении трассы планируется построить 17 транспортных развязок и 90 искусственных сооружений (мосты и путепроводы).

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В приветственном слове к участникам церемонии министр транспорта Максим Соколов подчеркнул, что начало строительства «Тавриды» в Крыму является знаковым событием для всей транспортной инфраструктуры России. Работы по строительству и реконструкции начнутся летом 2017 года одновременно практически на всем протяжении трассы.

В настоящее время в рамках подготовки территории к строительству обустроены складские и технологические площадки, проложены подъездные пути. Ведется обследование территории на наличие взрывоопасных предметов, снимается верхний почвенно-растительный слой.

В декабре 2018 года планируется завершить строительство 2 полос и открыть рабочее движение. Завершение всего комплекса строительных работ намечено на декабрь 2020 года.

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В Крыму начали строительство трассы «Таврида»
Трасса пройдет по территории Крыма с востока на запад по маршруту Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь и станет основой автодорожной сети полуострова. Новая автомобильная дорога обеспечит транспортную связь Симферополя с западными районами и территорией Краснодарского края. Помимо этого, она разгрузит уличную сеть населенных пунктов от движения большегрузного и транзитного транспорта. На всем протяжении трассы планируется построить 17 транспортных развязок и 90 искусственных сооружений (мосты и путепроводы).{{material_118682}}В приветственном слове к участникам церемонии министр транспорта Максим Соколов подчеркнул, что начало строительства «Тавриды» в Крыму является знаковым событием для всей транспортной инфраструктуры России. Работы по строительству и реконструкции начнутся летом 2017 года одновременно практически на всем протяжении трассы.В настоящее время в рамках подготовки территории к строительству обустроены складские и технологические площадки, проложены подъездные пути. Ведется обследование территории на наличие взрывоопасных предметов, снимается верхний почвенно-растительный слой.В декабре 2018 года планируется завершить строительство 2 полос и открыть рабочее движение. Завершение всего комплекса строительных работ намечено на декабрь 2020 года.
2017-05-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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