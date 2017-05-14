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14 мая 2017, 20:50

В Купчино дороги ремонтируют архаичными «лепешками»

Наш «народный корреспондент» по имени Алексей прислал в редакцию 110km.ru снимки только что «отремонтированного», как он сказал, участка Малой Балканской улицы в Санкт-Петербурге – от ул. Будапештской до Загребского бульвара (Фрунзенский район).
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В Купчино дороги ремонтируют архаичными «лепешками»
На первый взгляд, ничего криминального – асфальтовое полотно в целом вполне сносное, есть в городе адреса, где картина куда более удручающая. Но в одном Алексей прав: так ремонт дорог в XXI веке не производится.
 
Полбеды, если бы архаичные заплатки-«лепешки» закрывали бы собой ямы/трещины грунтовки, ведущей в какое-нибудь садоводство Полубабино. Но в 5-миллионном мегаполисе, именуемом «культурной столицей» и «самым европейским городом России», да еще готовящемся принять в июне Кубок Конфедераций по футболу, подобные дорожно-строительные «шедевры» просто неуместны.
 
Отправляем эту статью с фотографиями неравнодушного жителя Купчино в профильные комитеты, авось, там найдутся чиновники-патриоты, кого, как и нас, «резанет» очередное разгильдяйство подведомственных служб. Ей Богу, стыдно, господа!...

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В Купчино дороги ремонтируют архаичными «лепешками»
На первый взгляд, ничего криминального – асфальтовое полотно в целом вполне сносное, есть в городе адреса, где картина куда более удручающая. Но в одном Алексей прав: так ремонт дорог в XXI веке не производится.  Полбеды, если бы архаичные заплатки-«лепешки» закрывали бы собой ямы/трещины грунтовки, ведущей в какое-нибудь садоводство Полубабино. Но в 5-миллионном мегаполисе, именуемом «культурной столицей» и «самым европейским городом России», да еще готовящемся принять в июне Кубок Конфедераций по футболу, подобные дорожно-строительные «шедевры» просто неуместны.  Отправляем эту статью с фотографиями неравнодушного жителя Купчино в профильные комитеты, авось, там найдутся чиновники-патриоты, кого, как и нас, «резанет» очередное разгильдяйство подведомственных служб. Ей Богу, стыдно, господа!...
2017-05-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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