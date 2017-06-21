21 июня 2017, 18:46

В Ленинградской области идет обновление водных переправ

«Ленавтодор» принял в эксплуатацию сразу 2 мостовых перехода на 68 км и 75 км трассы «Комсомольское — Приозерск» (Ленинградская область). Обновились элементы пролетного строения, опоры и гидроизоляция. Уложен на переправах новый асфальт, нанесена разметка.
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Срок службы сооружений в обновленном виде согласно озвученной гарантии - 8 лет. Мосты способны выдерживать нагрузку в режиме постоянного потока машин до 30 тонн на ось транспортного средства, а в одиночном порядке — до 80 тонн.

До конца 2017 года дорожные службы 47-го региона намерены завершить ремонтные работы еще на 3 мостах - в Приозерском, Всеволожском и Выборгском районах. И выделяемые из бюджета 20 млн рублей – им в помощь.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, в текущем  году «Ленавтодор» планирует заключить госконтракты на ремонт мостовых сооружений через реки Тихвинка и Паша в Тихвинском районе. Они будут обновлены в следующем году.

Готовятся проекты капремонта ещё 9 переправ на региональных автодорогах Выборгского, Кингисеппского и Ломоносовского районов.

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Отзывы по теме
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В Ленинградской области идет обновление водных переправ
Срок службы сооружений в обновленном виде согласно озвученной гарантии - 8 лет. Мосты способны выдерживать нагрузку в режиме постоянного потока машин до 30 тонн на ось транспортного средства, а в одиночном порядке — до 80 тонн. До конца 2017 года дорожные службы 47-го региона намерены завершить ремонтные работы еще на 3 мостах - в Приозерском, Всеволожском и Выборгском районах. И выделяемые из бюджета 20 млн рублей – им в помощь. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, в текущем  году «Ленавтодор» планирует заключить госконтракты на ремонт мостовых сооружений через реки Тихвинка и Паша в Тихвинском районе. Они будут обновлены в следующем году. Готовятся проекты капремонта ещё 9 переправ на региональных автодорогах Выборгского, Кингисеппского и Ломоносовского районов.
2017-06-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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