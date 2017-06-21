В Ленинградской области идет обновление водных переправ
Срок службы сооружений в обновленном виде согласно озвученной гарантии - 8 лет. Мосты способны выдерживать нагрузку в режиме постоянного потока машин до 30 тонн на ось транспортного средства, а в одиночном порядке — до 80 тонн.
До конца 2017 года дорожные службы 47-го региона намерены завершить ремонтные работы еще на 3 мостах - в Приозерском, Всеволожском и Выборгском районах. И выделяемые из бюджета 20 млн рублей – им в помощь.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, в текущем году «Ленавтодор» планирует заключить госконтракты на ремонт мостовых сооружений через реки Тихвинка и Паша в Тихвинском районе. Они будут обновлены в следующем году.
Готовятся проекты капремонта ещё 9 переправ на региональных автодорогах Выборгского, Кингисеппского и Ломоносовского районов.
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