6 февраля 2017, 16:38

В Ленинградской области продолжается борьба с нелегальными автобусами

Правительство 47-го региона продолжает реализацию стратегии транспортного развития. Одной из задач здесь является противодействие деятельности нелегальных перевозчиков, работающих на регулярных автобусных маршрутах в муниципальных районах.

За минувший год было проведено 70 проверок на линиях маршрутной сети. По результатам рейдов на спецстоянки перемещено 53 транспортных средства и возбуждено 558 дел об административных правонарушениях.

«В сфере автобусных перевозок мы планомерно наводим порядок, что не нравится не только нелегальным перевозчикам, но и ряду транспортных компаний, работающих на маршрутах официально. Между тем, наша задача заключается в том, чтобы качество услуг соответствовало цене на проезд и гарантировало безопасность пассажиров», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Не так давно было открыто 2 новых автобусных маршрута между Кудрово и станцией метро «Улица Дыбенко». Это позволило не только обеспечить жителей новых многоэтажных комплексов регулярным транспортным сообщением, но и полностью прекратить деятельность нелегального перевозчика.

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Nissan Cabstar
Подскажите, может кто сталкивался остановился километраж, спидометр работает
Виталик
Автоцентр на Таганке | отзывы
Записалась на своё первое ТО к официальному дилеру через интернет. Когда приехала на Таганку, машину сразу же загнали в бокс, а меня пригласили подождать в уютной комнате для отдыха. Пока я пила кофе, мастер выполнил все регламентные работы. Приятно, что к каждому клиенту и к каждой машине есть индивидуальный ...
Елена Алексеевна
Не работает климат контроль
Долго искал хороший тех.сервис по Москве, когда нашел был приятно удивлен ценами и качеством работы сделали в сроки полную диагностику, замену масла, тормозных колодок, да еще и проблемы с электро стеклоподъемниками обнаружились, вот вам их сайт там более детально уточните по поводу вашей проблемы
Lavelas
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Fiat Fullback: невыгодный родственник
Как протекают продажи нового Nissan Murano
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 10 моделей
Класс Компакт-вэны
Citroen Xsara Picasso и еще 19 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
В Ленинградской области продолжается борьба с нелегальными автобусами
За минувший год было проведено 70 проверок на линиях маршрутной сети. По результатам рейдов на спецстоянки перемещено 53 транспортных средства и возбуждено 558 дел об административных правонарушениях.«В сфере автобусных перевозок мы планомерно наводим порядок, что не нравится не только нелегальным перевозчикам, но и ряду транспортных компаний, работающих на маршрутах официально. Между тем, наша задача заключается в том, чтобы качество услуг соответствовало цене на проезд и гарантировало безопасность пассажиров», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Не так давно было открыто 2 новых автобусных маршрута между Кудрово и станцией метро «Улица Дыбенко». Это позволило не только обеспечить жителей новых многоэтажных комплексов регулярным транспортным сообщением, но и полностью прекратить деятельность нелегального перевозчика.
2017-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG