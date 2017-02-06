В Ленинградской области продолжается борьба с нелегальными автобусами
За минувший год было проведено 70 проверок на линиях маршрутной сети. По результатам рейдов на спецстоянки перемещено 53 транспортных средства и возбуждено 558 дел об административных правонарушениях.
«В сфере автобусных перевозок мы планомерно наводим порядок, что не нравится не только нелегальным перевозчикам, но и ряду транспортных компаний, работающих на маршрутах официально. Между тем, наша задача заключается в том, чтобы качество услуг соответствовало цене на проезд и гарантировало безопасность пассажиров», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Не так давно было открыто 2 новых автобусных маршрута между Кудрово и станцией метро «Улица Дыбенко». Это позволило не только обеспечить жителей новых многоэтажных комплексов регулярным транспортным сообщением, но и полностью прекратить деятельность нелегального перевозчика.
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