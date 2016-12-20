20 декабря 2016, 18:13

В Ленинградской области зафиксировано снижение аварийности

На дорогах Ленинградской области зафиксировано значительное снижение аварийности. Об этом говорится в информации Главного управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Количество ДТП сократилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2 раза снизилось количество несовершеннолетних, пострадавших в авариях.

Позитивные подвижки связаны как с ограничением скоростного режима, так и с усилением работы по организации безопасности дорожного движения. К примеру, на неосвещенных участках автодорог, проходящих по населенным пунктам области, максимальная скорость автотранспорта ограничена до 40 км/ч. На всех участках установлены соответствующие дорожные знаки и информационные щиты «Внимание, пешеход!» с применением высокоинтенсивных отражающих материалов.

В 2016 году размер финансирования программы повышения безопасности дорожного движения на региональных дорогах составил около 900 млн рублей. Средства направлены на устройство светофорных объектов, наружного освещения, установку барьерного ограждения, нанесение дорожной разметки, в том числе, с использованием термопластика, обустройство тротуаров и автобусных остановок.

В 2017 году планируется обустройство 72 автобусных остановок, 30 км тротуаров, строительство 119 километров линий наружного искусственного освещения и установка 7 светофорных объектов.
Общий объем средств, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий и снижений количества аварий на дорогах Ленинградской области, за 2 года составит более 1,5 млрд рублей.

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В Ленинградской области зафиксировано снижение аварийности
Позитивные подвижки связаны как с ограничением скоростного режима, так и с усилением работы по организации безопасности дорожного движения. К примеру, на неосвещенных участках автодорог, проходящих по населенным пунктам области, максимальная скорость автотранспорта ограничена до 40 км/ч. На всех участках установлены соответствующие дорожные знаки и информационные щиты «Внимание, пешеход!» с применением высокоинтенсивных отражающих материалов.В 2016 году размер финансирования программы повышения безопасности дорожного движения на региональных дорогах составил около 900 млн рублей. Средства направлены на устройство светофорных объектов, наружного освещения, установку барьерного ограждения, нанесение дорожной разметки, в том числе, с использованием термопластика, обустройство тротуаров и автобусных остановок.В 2017 году планируется обустройство 72 автобусных остановок, 30 км тротуаров, строительство 119 километров линий наружного искусственного освещения и установка 7 светофорных объектов.Общий объем средств, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий и снижений количества аварий на дорогах Ленинградской области, за 2 года составит более 1,5 млрд рублей.
2016-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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