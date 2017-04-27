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27 апреля 2017, 22:26
В Ленобласти прошел автопробег, посвященной Победе
Сегодня, 27 апреля 2017 года, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области состоялся автопробег «Никто не забыт – ничто не забыто». Он посвящен 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Автопробег стартовал от Дома Правительства Ленинградской области и был открыт торжественным митингом и возложением цветов к Мемориалу героическим защитником Ленинграда на площади Победы.
Вторым пунктом маршрута стал легендарный «Невский пятачок», где состоялся торжественно-траурный церемониал. В мероприятии, помимо участников автопробега, приняли участие жители Кировского района, ветераны Великой Отечественной войны, школьники и военнослужащие Ленинградского военного округа.
Обращаясь к участникам торжественно-траурного церемониала, участники митинга отметили, что воины Великой Отечественной войны, защищая свободу нашей Родины, проявили мужество и самоотверженность.
После завершения торжественно-траурного церемониала на «Невском пятачке», участники автопробега посетили мемориал «Синявинские высоты». Там участники также возложили цветы и венки, почтив память погибших в годы войны минутой молчания.
По доброй традиции после официальной части гостей ожидала рассыпчатая солдатская каша из полевой кухни. Гости мероприятия отметили, что с каждым годом в автопробеге участвует все больше молодежи, что особенно важно, ведь налаживание диалога поколения, опаленного войной, и нового поколения является одной из целей проведения подобных акций.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Реально Lada Largus хана!!!
Как говорит Медведев " денег нет, держитесь".
Не приживется он в России с такой ценой.
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